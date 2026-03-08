Mức giá bán Greenwood được tiết lộ

Marseille lên kế hoạch bán một số trụ cột trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, trong đó có tiền đạo Mason Greenwood.

Marseille sẵn sàng bán Greenwood.

Theo L'Equipe, Marseille sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Greenwood nếu nhận được mức giá phù hợp. Đội bóng Ligue 1 được cho là có thể yêu cầu khoản phí chuyển nhượng khoảng 80 triệu euro nếu quyết định chia tay tiền đạo 22 tuổi trong mùa hè này.

Một trong những điểm đáng chú ý trong thương vụ tiềm năng này là MU đã cài điều khoản hưởng 50% giá trị chuyển nhượng nếu Marseille bán Greenwood cho một CLB khác. Điều này có nghĩa là nếu Greenwood rời Marseille với mức giá 80 triệu euro, MU có thể nhận về khoảng 40 triệu euro.

Cũng theo nguồn tin trên, Greenwood đang cân nhắc khả năng chia tay Marseille sau khi xảy ra mâu thuẫn với ban lãnh đạo. Cựu tiền đạo MU hiện còn hợp đồng với đội bóng nước Pháp đến tháng 6/2029. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản tham vọng muốn ra đi của chân sút người Anh.

Bên cạnh các đội bóng châu Âu, những CLB giàu tiềm lực tài chính tại Saudi Arabia được cho là đang theo dõi sát sao tình hình của Greenwood. Giải Saudi Pro League trong thời gian gần đây đã liên tục chi mạnh tay để chiêu mộ các ngôi sao từ châu Âu, và Greenwood có thể trở thành mục tiêu tiếp theo được nhắm đến.

Về mặt chuyên môn, Greenwood vẫn đang trải qua một mùa giải khá ấn tượng trong màu áo Marseille. Tính đến thời điểm hiện tại, cựu cầu thủ MU đã ra sân 36 trận trên mọi đấu trường, ghi được 24 bàn thắng và đóng góp thêm 8 pha kiến tạo.

