Oliveira khép lại món nợ 11 năm trước Holloway

Charles Oliveira đánh bại Max Holloway bằng chiến thắng điểm tuyệt đối để giành đai BMF, khép lại món nợ kéo dài gần 11 năm.

Oliveira (trái) đánh bại Holloway, giành được chiếc đai BMF tại UFC 326.

Sáng 8/3, trận đấu giữa Charles Oliveira và Max Holloway ở UFC 326 không phải là màn so tài bùng nổ kiểu “ăn miếng trả miếng” như nhiều người chờ đợi. Nhưng nó cho thấy một điều rõ ràng: Oliveira bước vào lồng sắt với kế hoạch rất cụ thể và thực hiện nó gần như hoàn hảo.

Cả năm giám khảo đều chấm điểm 50-45 cho Oliveira. Tỷ số đó phản ánh khá chính xác cục diện trận đấu.

Ngay từ những giây đầu tiên, võ sĩ người Brazil cho thấy ý đồ của mình. Chỉ khoảng nửa phút sau khi trận đấu bắt đầu, Oliveira áp sát và quật ngã Holloway xuống sàn. Đó không phải là khoảnh khắc bộc phát. Đó là cách Oliveira đặt nền móng cho toàn bộ trận đấu.

Trên sàn đấu, “Do Bronx” (biệt danh Charles Oliveira) luôn nguy hiểm. Anh kiểm soát vị trí tốt và liên tục tìm cách siết cổ bằng rear-naked choke (đòn siết cổ từ phía sau).

Holloway chống trả kiên cường và nhiều lần thoát khỏi những tình huống khó. Khán giả thậm chí còn bùng nổ khi anh mỉm cười nhìn vào máy quay ở cuối hiệp một. Nhưng thực tế, phần lớn thời gian vẫn nằm trong tay Oliveira.

Kịch bản đó lặp lại trong các hiệp sau.

Holloway (phải) không phát huy được khả năng đánh đứng.

Holloway vốn nổi tiếng với khả năng đánh đứng và nhịp độ dồn dập. Nhưng lần này anh gần như không thể triển khai lối đánh quen thuộc. Oliveira liên tục gây áp lực, tung nhiều đòn chính xác hơn và thường xuyên đưa trận đấu xuống sàn.

Mỗi khi trận đấu rơi vào thế vật, Oliveira lại chiếm vị trí tốt hơn. Holloway phải dành nhiều năng lượng để phòng thủ thay vì tấn công. Điều đó khiến võ sĩ người Hawaii không thể tạo ra nhịp điệu quen thuộc của mình.

Hiệp năm là khoảng thời gian hiếm hoi Holloway có vị trí thuận lợi hơn khi hai người xuống sàn. Tuy nhiên, lợi thế đó không kéo dài lâu. Oliveira nhanh chóng điều chỉnh và tiếp tục kiểm soát thế trận cho đến khi trận đấu kết thúc.

Chiến thắng này mang ý nghĩa rất lớn với Oliveira. Lần đầu hai người gặp nhau vào năm 2015, trận đấu kết thúc chỉ sau chưa đầy hai phút khi Oliveira dính chấn thương thực quản. Kết quả đó để lại nhiều tiếc nuối cho võ sĩ Brazil.

Gần 11 năm sau, anh đã có câu trả lời của mình.

Oliveira có chiến thắng xứng đáng.

Sau trận, Oliveira dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. Anh gọi Holloway là võ sĩ cứng rắn nhất mình từng đối đầu và khẳng định cả hai đều xứng đáng với tinh thần của chiếc đai BMF.

Đó có lẽ là điều phản ánh đúng nhất trận đấu này. Không có sự thù địch quá mức, không có những lời khiêu khích ồn ào. Chỉ có hai võ sĩ hàng đầu bước vào lồng sắt và làm điều họ giỏi nhất.

Và lần này, Charles Oliveira là người làm tốt hơn.