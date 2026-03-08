UFC đưa lồng bát giác đến Nhà Trắng, Topuria đấu Gaethje

Ilia Topuria sẽ đối đầu Justin Gaethje trong trận đấu chính của sự kiện UFC Freedom 250 diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 14/6.

Ilia Topuria (trái) đang là ngôi sao hàng đầu của UFC.

UFC xác nhận nhà vô địch hạng nhẹ Ilia Topuria sẽ chạm trán Justin Gaethje trong trận đấu chính của sự kiện Freedom 250, dự kiến tổ chức tại Nhà Trắng vào ngày 14/6. Đây là sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ.

Thông báo chính thức được đưa ra sau nhiều tuần xuất hiện các tin đồn về các cặp đấu của chương trình. Công ty mẹ của UFC là TKO cho biết dự kiến đầu tư khoảng 60 triệu USD cho sự kiện, dù có thể chấp nhận khoản lỗ khoảng 30 triệu USD .

“Việc hoàn tất các cặp đấu lần này khó khăn hơn chúng tôi dự tính, nhưng cuối cùng mọi thứ đã xong”, CEO UFC, ông Dana White nói. “Đội ghép trận đã làm việc gần như suốt đêm để hoàn thiện sự kiện này. Mọi thứ đã sẵn sàng”.

Trận đấu tâm điểm sẽ là màn so tài giữa Topuria (17-0) và Gaethje (27-5). Võ sĩ mang hai quốc tịch Tây Ban Nha-Georgia hiện là một trong những cái tên nổi bật nhất UFC. Trong ba trận gần nhất, anh lần lượt knock-out Alexander Volkanovski, Max Holloway và Charles Oliveira.

Ở tuổi 29, Topuria vẫn giữ thành tích bất bại và đang trở thành một trong những nhà vô địch đáng chú ý nhất của UFC trong vài năm gần đây.

Đối thủ của Topuria là Justin Gaethje, võ sĩ 37 tuổi nổi tiếng với lối đánh bùng nổ. Gaethje vừa giành đai hạng nhẹ tạm thời sau chiến thắng trước Paddy Pimblett hồi tháng 1.

Ngoài trận đấu chính, sự kiện còn có màn so tài đáng chú ý giữa Alex Pereira và Ciryl Gane tranh đai hạng nặng tạm thời.

Pereira, 38 tuổi, vừa từ bỏ đai hạng dưới nặng UFC trong tuần trước. Quyết định này được xem như bước chuẩn bị cho việc chuyển lên hạng nặng.

“Pereira đối đầu Ciryl Gane sẽ rất thú vị”, Dana White nói. “Nếu Pereira thắng, chúng tôi sẽ xem xét tình hình với Tom Aspinall và khả năng tổ chức trận đấu giữa hai người”.

Pereira từng là nhà vô địch hạng trung UFC và giành lại đai hạng dưới nặng bằng chiến thắng TKO ngay hiệp một trước Magomed Ankalaev vào tháng 10/2025.

Trong khi đó, Ciryl Gane (35 tuổi) là cựu vô địch tạm thời hạng nặng. Anh từng thua Francis Ngannou trong trận thống nhất đai năm 2022 và thất bại trước Jon Jones trong trận tranh đai năm 2023.

Sự kiện Freedom 250 vì vậy được xem là một trong những chương trình đặc biệt nhất của UFC trong năm 2026, với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Topuria và Gaethje tại Nhà Trắng.