UFC chính thức có 'nhà mới' tại Việt Nam

UFC®, tổ chức võ thuật tổng hợp (MMA) hàng đầu thế giới thuộc TKO Group Holdings, chính thức công bố thỏa thuận hợp tác bản quyền nhiều năm với FPT Play tại thị trường Việt Nam.

UFC sở hữu lượng fan lớn trên thế giới.

Theo đó, FPT Play sẽ nắm giữ quyền phát sóng độc quyền các sự kiện UFC trên toàn lãnh thổ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 1/1/2026.

Theo thỏa thuận được triển khai thông qua công ty marketing thể thao toàn cầu IMG, FPT Play sẽ độc quyền phát sóng trực tiếp toàn bộ các sự kiện UFC Numbered và Fight Nights. Sự kiện mở màn trong khuôn khổ hợp tác là UFC 324: Gaethje vs. Pimblett 2, dự kiến diễn ra vào Chủ nhật ngày 25/1/2026.

Bên cạnh các sự kiện thi đấu trực tiếp, khán giả Việt Nam còn được tiếp cận hệ sinh thái nội dung chuyên sâu của UFC. FPT Play sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc trưng như UFC Countdown, UFC Connected và ROAD TO UFC. Trong đó, ROAD TO UFC là giải đấu quan trọng dành cho các võ sĩ trẻ triển vọng khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tạo cơ hội giành hợp đồng thi đấu chính thức tại UFC.

Nội dung UFC sẽ được FPT Play phân phối trên đa dạng hạ tầng, bao gồm truyền hình mặt đất, truyền hình cáp, vệ tinh, IPTV, OTT, Internet và thiết bị di động. Quyền trình chiếu công cộng và khai thác nội dung trên nền tảng mạng xã hội cũng nằm trong phạm vi hợp tác, giúp UFC tiếp cận rộng rãi người hâm mộ Việt Nam.

Ông Kevin Chang, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc khu vực châu Á của UFC, đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường MMA phát triển nhanh và giàu tiềm năng trong khu vực. Ông nhấn mạnh việc hợp tác với FPT Play sẽ mở ra cơ hội tiếp cận UFC thuận tiện và toàn diện hơn cho người hâm mộ.

Về phía FPT Play, đơn vị này khẳng định cam kết mang đến trải nghiệm xem UFC chất lượng cao với bình luận tiếng Việt chuyên môn.