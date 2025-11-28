Cristiano Ronaldo tiếp tục khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi bước vào lĩnh vực MMA, hợp tác cùng nhà vô địch UFC Ilia Topuria trong một vai trò mới.

Ronaldo lấn sân sang MMA. Ảnh: Reuters.

Theo công bố chính thức, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ trở thành cổ đông của WOW FC, giải đấu võ tổng hợp đang phát triển nhanh chóng tại châu Âu.

Ronaldo chia sẻ việc tham gia dự án này xuất phát từ sự đồng điệu về giá trị: “MMA đại diện cho những điều tôi luôn tin tưởng: kỷ luật, tôn trọng, sự kiên cường và khát khao vươn tới đỉnh cao. WOW FC đang xây dựng những giá trị đặc biệt, tôi tự hào khi góp phần giúp môn thể thao này phát triển, truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo".

Được thành lập với tham vọng khiêm tốn, WOW FC đã nhanh chóng trở thành một trong những tổ chức MMA tăng trưởng nhanh nhất châu Âu. Chỉ trong một năm, lượng khán giả tăng hơn 400%, mỗi sự kiện bán ra hơn 5.000 vé và được phát sóng đến hơn 170 quốc gia.

Sự xuất hiện của Ronaldo được kỳ vọng sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng của WOW FC sang châu Âu, Mỹ Latin và Trung Đông, những nơi CR7 sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ.

Ronaldo mở rộng đế chế kinh doanh. Ảnh: Reuters.

Ilia Topuria, võ sĩ MMA đóng vai trò quan trọng trong sự trỗi dậy của WOW FC, bày tỏ sự hào hứng: “Việc Ronaldo gia nhập WOW FC là một cột mốc lớn. Anh ấy tượng trưng cho sự chuyên nghiệp, nỗ lực và đẳng cấp. Chúng tôi sẽ cùng nhau đưa MMA lên một tầm cao mới".

Điều thú vị là chỉ một năm trước, Ronaldo và Topuria từng khẩu chiến căng thẳng. Trước sự kiện UFC 308 vào tháng 10/2024, Ronaldo công khai ủng hộ Max Holloway và cho rằng Topuria “nói quá nhiều".

Đáp lại, Topuria mỉa mai: “Tôi sẽ mời Leo Messi tới xem, không cần Ronaldo". Hiện tại, cả hai đã gạt bỏ hiềm khích để trở thành đối tác trong một dự án thể thao mới.

Song song với MMA, Ronaldo cũng đang mở rộng đế chế kinh doanh của mình. Mới nhất là Vega Private Members Club, câu lạc bộ riêng tư cao cấp tại Madrid, dự kiến khai trương cuối năm nay. Dự án sẽ bao gồm khu văn phòng, phòng thu podcast, studio và không gian ẩm thực cao cấp vào buổi tối.

