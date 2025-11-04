Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Võ sĩ Mỹ thua chóng vánh, nghi án cá cược rúng động UFC

  • Thứ ba, 4/11/2025 13:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Làng võ Mỹ dậy sóng sau sự kiện UFC Vegas 110 khi võ sĩ Isaac Dulgarian bị UFC cắt hợp đồng chỉ vài giờ sau trận thua chóng vánh trước Yadier del Valle hôm 1/11.

Isaac Dulgarian (bị khóa cổ) nghi dàn xếp cá cược.

Vụ việc bùng nổ khi các tỷ lệ cá cược trước trận biến động bất thường, khiến nhiều nhà cái phải hoàn tiền cho người chơi - điều cực hiếm trong giới thể thao. Trước giờ thi đấu, Dulgarian được đánh giá ở cửa trên với tỷ lệ -240 (đặt 240 USD để thắng 100 USD), nhưng chỉ vài tiếng sau, kèo giảm mạnh xuống -160.

Ngoài ra, cược phụ "trận đấu kết thúc trong hiệp một" rơi từ +850 xuống +475 (dành cho cửa dưới, đặt 850 USD để thắng 100 USD). Đây là dấu hiệu cho thấy dòng tiền lớn đổ vào cửa Del Valle thắng sớm. Và đúng như dự đoán, Dulgarian bị khóa cổ (rear-naked choke) và thua ngay hiệp đầu tiên.

Ngay sau trận, hai nhà cái lớn ở Mỹ hoàn tiền cho người thua, với lý do nghi ngờ biến động lạ. Động thái lập tức làm dấy lên nghi án dàn xếp tỷ số. Trên sóng trực tiếp, cựu võ sĩ Michael Chiesa thẳng thắn chỉ trích: "Một tay đấm chuẩn bị vào top 5 mà thua kiểu đó thì thật đáng xấu hổ".

Vài giờ sau, UFC ra thông báo chấm dứt hợp đồng với Dulgarian, dù vừa gia hạn cách đây chưa lâu. Truyền thông Mỹ nhanh chóng phát hiện Dulgarian từng tập luyện cùng James Krause - HLV bị FBI điều tra vì bê bối cá cược năm 2022. Theo nguồn LowKick MMA, FBI để mắt tới trận đấu này, dù chưa mở điều tra chính thức.

Trước đó, Dulgarian còn từng phát biểu gây tranh cãi: "Đừng đặt cược cho tôi trừ khi tôi được chia phần". Câu nói này giờ trở thành "vết dầu loang" khiến anh bị nghi ngờ nặng nề.

Trong khi đó, Del Valle chưa bị nhắc tên trong bất kỳ cáo buộc nào. Tuy nhiên, nếu có bằng chứng dàn xếp, đây có thể là vụ bê bối cá cược lớn nhất lịch sử UFC.

