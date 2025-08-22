Nghiêm Văn Ý dừng bước ở bán kết Road to UFC 2025

Nghiêm Văn Ý để thua knock-out trước Lawrence Lui ở hiệp 2, qua đó dừng bước tại bán kết hạng gà Road to UFC 2025 tối 22/8.

Nghiêm Văn Ý (quần đỏ) không thể vượt qua Lawrence Lui ở bán kết. Ảnh: MMA.

Văn Ý bước vào bán kết hạng gà Road to UFC với tâm thế tự tin, chủ động tung nhiều cú đá tầm cao để gây sức ép lên Lawrence Lui. Võ sĩ quê Bắc Ninh thậm chí khiến đối thủ phải cảnh giác với một pha "high kick" (đá cao) nguy hiểm ngay hiệp đầu, nhưng cũng suýt nhận đòn phản công sắc bén từ võ sĩ New Zealand.

"Easy Y" (biệt danh Văn Ý) tiếp tục sử dụng lối đánh di chuyển linh hoạt, nỗ lực ghi điểm bằng các cú đá, trong khi những pha ra đòn tay chưa tạo ra khác biệt. Cuối hiệp một, Lawrence Lui bắt đầu tăng tốc, ép được Văn Ý vào thành lồng nhưng chưa thể kết liễu trận đấu.

Sang hiệp hai, Nghiêm Văn Ý vẫn trung thành với các đòn đá để duy trì thế trận, còn Lawrence Lui tìm cách áp sát, tận dụng khả năng ôm ghì để hạn chế sức mạnh của võ sĩ Việt Nam. Trận đấu diễn ra cân bằng cho đến khi Văn Ý sơ hở, dính cú đòn tay nặng từ đối thủ.

Lawrence Lui lập tức lao vào tung thêm hàng loạt đòn "giã gạo" khi Văn Ý ngã xuống sàn. Trọng tài buộc phải dừng trận đấu, xác nhận chiến thắng knock-out cho Lawrence Lui. Với thất bại này, Nghiêm Văn Ý dừng bước ở bán kết, còn Lawrence Lui giành vé vào chung kết gặp Sulang Rangbo (Trung Quốc) hoặc Sim Kai Xiong (Singapore).