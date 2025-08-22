Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nghiêm Văn Ý dừng bước ở bán kết Road to UFC 2025

  • Thứ sáu, 22/8/2025 19:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nghiêm Văn Ý để thua knock-out trước Lawrence Lui ở hiệp 2, qua đó dừng bước tại bán kết hạng gà Road to UFC 2025 tối 22/8.

Nghiêm Văn Ý (quần đỏ) không thể vượt qua Lawrence Lui ở bán kết. Ảnh: MMA.

Văn Ý bước vào bán kết hạng gà Road to UFC với tâm thế tự tin, chủ động tung nhiều cú đá tầm cao để gây sức ép lên Lawrence Lui. Võ sĩ quê Bắc Ninh thậm chí khiến đối thủ phải cảnh giác với một pha "high kick" (đá cao) nguy hiểm ngay hiệp đầu, nhưng cũng suýt nhận đòn phản công sắc bén từ võ sĩ New Zealand.

"Easy Y" (biệt danh Văn Ý) tiếp tục sử dụng lối đánh di chuyển linh hoạt, nỗ lực ghi điểm bằng các cú đá, trong khi những pha ra đòn tay chưa tạo ra khác biệt. Cuối hiệp một, Lawrence Lui bắt đầu tăng tốc, ép được Văn Ý vào thành lồng nhưng chưa thể kết liễu trận đấu.

Sang hiệp hai, Nghiêm Văn Ý vẫn trung thành với các đòn đá để duy trì thế trận, còn Lawrence Lui tìm cách áp sát, tận dụng khả năng ôm ghì để hạn chế sức mạnh của võ sĩ Việt Nam. Trận đấu diễn ra cân bằng cho đến khi Văn Ý sơ hở, dính cú đòn tay nặng từ đối thủ.

Lawrence Lui lập tức lao vào tung thêm hàng loạt đòn "giã gạo" khi Văn Ý ngã xuống sàn. Trọng tài buộc phải dừng trận đấu, xác nhận chiến thắng knock-out cho Lawrence Lui. Với thất bại này, Nghiêm Văn Ý dừng bước ở bán kết, còn Lawrence Lui giành vé vào chung kết gặp Sulang Rangbo (Trung Quốc) hoặc Sim Kai Xiong (Singapore).

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Ngọc Lượng hạ Văn Tuần, giành ngôi vương hạng 60 kg

LION Championship 25 (LC25) diễn ra tối 16/8 chứng kiến loạt trận đấu đỉnh cao, nơi những võ sĩ hàng đầu MMA Việt Nam mang đến cho khán giả một buổi tối bùng nổ cảm xúc.

05:56 17/8/2025

Hải Giang

Nghiêm Văn Ý Võ thuật Lawrence Lui Road to UFC Nghiêm Văn Ý Văn Ý

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý