Du Plessis sụp đổ, Chimaev lên ngôi vương UFC hạng trung

Dricus du Plessis từng khao khát được đối đầu Khamzat Chimaev tại UFC 319. Ước nguyện thành sự thật, nhưng đổi lại là cái giá quá đắt.

Chimaev giành đai vô địch hạng trung của UFC sáng 17/8.

Trong màn trình diễn áp đảo bậc nhất lịch sử hạng trung sáng 17/8, Chimaev biến cựu vương người Nam Phi thành “bao cát sống” suốt 25 phút, trước khi bước lên ngôi vô địch bằng chiến thắng tuyệt đối 50-44, 50-44, 50-44.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, chỉ bảy giây là đủ để “Sói hoang Chechnya” - Chimaev - quật ngã du Plessis xuống sàn. Thế trận một chiều được duy trì liên tục.

Theo thống kê không chính thức, Chimaev thành công 12/17 lần vật, kiểm soát địa chiến tới 21 phút 40 giây - con số kinh hoàng nếu đặt cạnh thực tế: trong cả sự nghiệp năm năm ở UFC, du Plessis chỉ từng nằm dưới võ đài chưa đầy 5 phút.

Trước sức mạnh áp đảo, nhà cựu vô địch gần như bất lực. Phải đến hiệp năm, anh mới tìm lại đôi chút sự chủ động và cầm cự ngang ngửa trong vài phút cuối, nhưng tất cả đã quá muộn. Cả bốn hiệp trước đó là chuỗi thời gian anh bị nghiền nát bởi thứ thể lực, kỹ thuật và áp lực nghẹt thở mà Chimaev tạo ra.

Chiến thắng này không chỉ đưa Khamzat Chimaev lên ngôi vương hạng trung UFC, mà còn gửi đi một thông điệp lạnh lùng: một triều đại mới có thể vừa bắt đầu. Với phong cách chiến đấu tàn bạo và khả năng kiểm soát trận đấu gần như tuyệt đối, “Sói hoang Chechnya” dường như sẵn sàng biến cả hạng cân thành sân chơi riêng trong nhiều năm tới.