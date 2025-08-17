Ngọc Lượng hạ Văn Tuần, giành ngôi vương hạng 60 kg

LION Championship 25 (LC25) diễn ra tối 16/8 chứng kiến loạt trận đấu đỉnh cao, nơi những võ sĩ hàng đầu MMA Việt Nam mang đến cho khán giả một buổi tối bùng nổ cảm xúc.

Ngọc Lượng (đai xanh) lên ngôi ở hạng 60kg.

Ở hạng 60 kg, màn so tài giữa Trần Ngọc Lượng và Lê Văn Tuần được đánh giá là trận đấu hấp dẫn nhất sự kiện. Văn Tuần nhập cuộc đầy khí thế với loạt đòn đấm đá áp đảo ở hiệp 1.

Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, Ngọc Lượng chứng tỏ đẳng cấp khi kéo trận đấu xuống sàn và làm chủ hoàn toàn. Đỉnh điểm là hiệp 3, khi những cú phang trụ chuẩn xác liên tiếp của Ngọc Lượng khiến Văn Tuần không thể tiếp tục, qua đó ngôi vương hạng 60 kg chính thức thuộc về võ sĩ Jujitsu quốc gia.

Ở hạng 52 kg nữ, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa tạo nên bất ngờ khi vượt qua ứng viên nặng ký Lò Thị Phung. Suốt 5 hiệp đấu, Quỳnh Hoa phòng thủ chặt chẽ, thoát hiểm khôn ngoan và tận dụng phản công hiệu quả. Trong khi Phung liên tục pressing bằng những pha quật ngã và đòn khóa siết, sự lì lợm và chiến thuật hợp lý đã giúp Quỳnh Hoa giành thắng lợi tính điểm đồng thuận, qua đó trở thành nhà vô địch mới.

Quỳnh Hoa trở thành nhà vô địch hạng cân 52kg nữ.

Trong khi đó, bộ đôi Xuân Phương - Ngọc Thức tái xuất sàn đấu MMA Duo bằng chiến thắng ấn tượng trước cặp Tiến Long - Thành Thoan. Sau thế giằng co đầu trận, Xuân Phương tung cú đá ngã đối thủ rồi phối hợp cùng Ngọc Thức tung đòn gối khiến Tiến Long rách trán. Trận đấu buộc phải dừng lại, và chiến thắng thuộc về cặp đấu đến từ Tank Club.

Các trận còn lại cũng diễn ra quyết liệt, trong đó Võ Tiến Đạt vượt qua Lê Nguyên Phúc bằng chiến thắng điểm đồng thuận. Quàng Văn Minh đánh bại Phạm Thanh Ngân nhờ thế trận áp đảo.

Đinh Văn Khuyến vượt qua Nguyễn Thanh Duy sau 3 hiệp kịch tính. Trần Trà My gây sốc với chiến thắng knock-out trước Karina Veis của Nga và Bạch Văn Nghĩa giành chiến thắng điểm trước Trần Minh Nhựt để tiến gần cơ hội tranh đai.

LC25 khép lại với loạt màn trình diễn mãn nhãn, nơi những tay đấm trẻ chứng minh bản lĩnh, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng lớn của MMA Việt Nam.