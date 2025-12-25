Real Madrid đang sống nhờ Mbappe

Mbappe ghi bàn đều đặn và kéo Real Madrid đi tiếp. Nhưng khi khoảng cách giữa anh và phần còn lại ngày càng giãn rộng, câu hỏi về sự phụ thuộc không còn là cảm giác mơ hồ.

Mbappe đang là tất cả với Real Madrid.

Năm 2025 của Real Madrid gắn chặt với một cái tên. Kylian Mbappe. 60 bàn thắng trên mọi đấu trường. 59 bàn trong một năm dương lịch. Những con số đủ sức đứng ngang các cột mốc vĩ đại nhất lịch sử sân Bernabeu. Mbappe không chỉ ghi bàn. Anh định hình toàn bộ nhịp điệu tấn công của đội bóng.

Khoảng cách mới là điều khiến người ta phải dừng lại. Theo sau Mbappe, Jude Bellingham và Vinicius Junior mỗi người chỉ có 13 bàn trong cùng giai đoạn. Chênh lệch bốn mươi bàn không phải chi tiết thống kê ngẫu nhiên. Nó phản ánh cách Real Madrid đang vận hành.

Real Madrid tấn công để Mbappe kết thúc. Từ phản công nhanh, phối hợp trung lộ đến những tình huống đòi hỏi khoảnh khắc cá nhân, lựa chọn cuối cùng gần như luôn hướng về số chín người Pháp. Cách chơi này hiệu quả tức thì. Tại La Liga, Mbappe ghi một nửa số bàn của đội. Ở Champions League, tỷ lệ ấy còn cao hơn. Ngay cả thời đỉnh cao của Cristiano Ronaldo, Real Madrid cũng hiếm khi phụ thuộc vào một cá nhân ở mức độ như vậy.

Mbappe không thích khái niệm phụ thuộc. Anh coi đó là một câu hỏi không hay. Ở góc nhìn của tiền đạo, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Nhiệm vụ của Mbappe là ghi bàn và anh làm điều đó xuất sắc. Nhưng bóng đá không chỉ là câu chuyện nhiệm vụ. Nó là cấu trúc tập thể và sự phân bổ trách nhiệm khi trận đấu bước vào thời điểm khó khăn.

Mbappe sở hữu hiệu suất ghi bàn vượt trội tại Real Madrid.

Sự sa sút của Vinicius khiến bức tranh thêm rõ. Cầu thủ từng là nguồn năng lượng bùng nổ bên cánh trái đang trải qua chuỗi trận dài không ghi bàn. Tốc độ và khả năng đi bóng vẫn còn, nhưng sự quyết đoán trong vòng cấm đã giảm sút. Khi Vinicius không còn là mũi khoan thường trực, Mbappe phải gánh thêm vai trò người mở khóa thế bế tắc.

Bellingham cũng không còn là phiên bản bùng nổ của mùa đầu tiên khoác áo Real Madrid. Khi được đẩy cao, anh ghi bàn đều và tạo bất ngờ cho đối thủ. Chấn thương vai cùng điều chỉnh chiến thuật khiến cựu sao Borussia Dortmund lùi sâu hơn, tham gia nhiều vào khâu kết nối. Anh chơi ổn định, nhưng không còn là nguồn bàn thắng đều đặn. Hệ quả là Mbappe tiếp tục trở thành điểm tựa lớn nhất.

Ở chiều tích cực, Real Madrid đang sở hữu chân sút ổn định hàng đầu châu Âu. So với Erling Haaland hay Harry Kane, Mbappe không hề kém cạnh về sản lượng bàn thắng. Nhiều thời điểm, anh còn linh hoạt hơn khi vừa ghi bàn vừa kéo giãn hàng thủ đối phương. Đó là lý do Real Madrid vẫn thắng, ngay cả khi lối chơi chưa đạt độ trơn tru cao nhất.

Tuy nhiên, phụ thuộc luôn có hai mặt. Khi Mbappe thăng hoa, mọi thứ trở nên đơn giản. Khi anh bị phong tỏa hoặc không đạt thể trạng tốt nhất, Real Madrid sẽ phải tìm phương án khác. Hiện tại, những phương án ấy chưa đủ sắc nét. Rodrygo, Guler hay Brahim đều có khoảnh khắc, nhưng chưa ai đủ ổn định để chia sẻ gánh nặng dài hạn.

Real Madrid đang sống dựa vào Mbappe.

Vấn đề cốt lõi không nằm ở Mbappe. Nó nằm ở sự cân bằng của hệ thống tấn công. Vinicius cần được giải phóng khỏi áp lực ghi bàn để tìm lại sự tự do. Bellingham cần được đặt vào vai trò phù hợp hơn với khả năng xâm nhập. Khi các mắt xích này vận hành nhịp nhàng, Mbappe sẽ bớt bị cô lập trong vai người gánh đội.

Năm 2025 khẳng định Mbappe là trung tâm của Real Madrid. Nhưng để hướng đến sự bền vững, đội bóng Hoàng gia không thể chỉ sống nhờ một ngôi sao, dù ngôi sao đó xuất sắc đến đâu. Phụ thuộc có thể mang lại chiến thắng ngắn hạn. Danh hiệu lớn đòi hỏi sự cân bằng lâu dài.