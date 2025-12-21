Mbappe ăn mừng bắt chước Ronaldo

Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Sevilla ở vòng 17 La Liga, diễn ra rạng sáng 21/12.

Trên sân Bernabeu, Mbappe đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng 2-0 trước Sevilla, qua đó chính thức san bằng kỷ lục ghi bàn trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid (59 bàn).

Sau trận đấu, Mbappe tiết lộ đã nhận được nhiều lời khuyên quý báu từ chính Ronaldo. Cựu sao PSG cho biết: “Cristiano giúp tôi rất nhiều để thích nghi với Real Madrid. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhiều và điều đó thực sự tuyệt vời”.

Ngôi sao sinh năm 1998 cũng chia sẻ rằng có màn ăn mừng bắt chước Ronaldo như một cách tri ân thần tượng: “Tôi có màn ăn mừng của riêng mình, nhưng tôi muốn dành khoảnh khắc này cho anh ấy. Tôi xin gửi tới Cristiano những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc anh Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc”.

Ở mùa giải năm nay, Mbappe ghi 18 bàn tại La Liga, qua đó dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Tính trên mọi đấu trường, cựu sao PSG đã có tổng cộng 28 bàn thắng, kèm theo 4 pha kiến tạo.

Cú đá phạt đền thành công của Mbappe cùng bàn mở tỷ số của Jude Bellingham giúp Real Madrid duy trì mạch bất bại trên sân nhà trước Sevilla kéo dài từ năm 2008 đến nay, đồng thời tạm thời thu hẹp khoảng cách với Barcelona trong cuộc đua vô địch xuống còn 1 điểm.

