Liverpool trả giá đắt cho trận thắng Tottenham

Rạng sáng 21/12, Tottenham thua 1-2 trước Liverpool ở trận đại chiến tại vòng 17 Premier League.

Trong ngày cả Xavi Simons lẫn Cristian Romero bị đuổi vì thẻ đỏ, Tottenham Hotspur lún sâu vào khủng hoảng với thất bại thứ 5 trong 8 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Liverpool san bằng khoảng cách với top 4 nhưng lại chịu tổn thất khi tiền đạo đắt giá Alexander Isak dính chấn thương ngay sau khi ghi bàn.

Trên khách, Liverpool nhập cuộc thận trọng với lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Hiệp một diễn ra với nhịp độ chậm, khi những pha dứt điểm của Tottenham liên tục bị hàng thủ đội khách hóa giải. Cơ hội đáng chú ý nhất của Spurs chỉ đến ở phút 25, nhưng Randal Kolo Muani lại đánh đầu thiếu lực, để Alisson dễ dàng bắt gọn.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 30, khi Xavi Simons có pha vào bóng thô bạo với Virgil van Dijk. Ban đầu, trọng tài John Brooks chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ trực tiếp, đẩy Tottenham vào thế thiếu người.

Tận dụng lợi thế đó, Liverpool gia tăng sức ép trong hiệp hai. Quyết định tung Alexander Isak vào sân của Arne Slot nhanh chóng phát huy tác dụng, khi tiền đạo này dứt điểm lạnh lùng từ đường kiến tạo của Florian Wirtz để mở tỷ số ở phút 56.

Isak nghi dính chấn thương nặng.

Tottenham bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa sau đó, khi cú sút của Kolo Muani dội xà, để rồi chính Liverpool mới là đội nới rộng cách biệt. Phút 66, Hugo Ekitike bật cao đánh đầu từ quả tạt của Jeremie Frimpong, đưa đội khách dẫn 2-0. Những nỗ lực điều chỉnh của HLV Thomas Frank giúp Spurs vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận. Richarlison tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để rút ngắn tỷ số, rồi suýt nữa gỡ hòa nếu không bị Ibrahima Konate cản phá ở khoảnh khắc quyết định.

Kịch tính được đẩy lên cao trào trong 9 phút bù giờ, nhưng mọi hy vọng của Tottenham chấm dứt khi Cristian Romero nhận thẻ đỏ sau pha tranh cãi với Konate. Giữ vững lợi thế hơn người, Liverpool bảo toàn chiến thắng quan trọng, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trở lại cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.