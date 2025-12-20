Năm 2025 đáng quên của bóng đá Thái Lan

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng buồn trong lịch sử bóng đá Thái Lan, đặc biệt tại SEA Games 33 diễn ra trên sân nhà.

Năm 2025 đầy thất vọng của bóng đá Thái Lan.

Với mục tiêu ban đầu là giành trọn vẹn 4 huy chương vàng ở các nội dung bóng đá (bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ), đội chủ nhà SEA Games 33 lại trải qua chuỗi thất bại liên tiếp, dẫn đến việc lần đầu tiên không giành được bất kỳ huy chương vàng nào ở các môn bóng đá tại một kỳ SEA Games.

Tối 19/12, tuyển futsal nam Thái Lan thua Indonesia với tỷ số 1-6 và chỉ có thể giành HCB ở SEA Games 33. Đây là cú sốc lớn bởi futsal "Voi chiến" gần như thống trị khu vực xưa nay. Tương tự, đội futsal nữ Thái Lan cũng dừng chân ở bán kết và chỉ giành huy chương đồng.

Trước đó, U22 Thái Lan thua ngược U22 Việt Nam 2-3 trong trận chung kết môn bóng đá nam. Đây là kỳ đại hội thứ tư liên tiếp Thái Lan không giành vàng bóng đá nam SEA Games (chuỗi dài nhất lịch sử), cũng là lần đầu tiên họ thua trên sân nhà sau 58 năm (kể từ 1967).

Thái Lan gây thất vọng ở futsal lẫn bóng đá.

Bóng đá nữ Thái Lan chỉ giành huy chương đồng sau khi thua Philippines ở bán kết, trước khi thắng Indonesia ở trận tranh hạng ba. Những thất bại này không chỉ khiến Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (Madam Pang) bày tỏ sự "đau lòng", mà còn gây ra cuộc khủng hoảng niềm tin lớn trong cộng đồng bóng đá xứ sở chùa Vàng.

Bởi lẽ, trước SEA Games 33 diễn ra trên sân nhà, các đội tuyển Thái Lan cũng trải qua một năm 2025 tệ hại. Đầu năm, tuyển Thái Lan thua Việt Nam ngay trên sân nhà ở chung kết lượt về ASEAN Cup (AFF Cup).

Đến giữa năm, U23 Thái Lan thất bại trước U23 Indonesia ở trận bán kết giải U23 Đông Nam Á. Truyền thông Thái Lan thừa nhận vị thế số 1 Đông Nam Á đã mất, với bóng đá Việt Nam nổi lên mạnh mẽ trong năm 2025. Đây được xem là năm "kinh hoàng" đối với bóng đá Thái Lan, đánh dấu sự sa sút rõ rệt tại đấu trường khu vực.

HLV Kim Sang-sik: 'Các cầu thủ càng chơi càng hay, tôi rất tự hào' Chia sẻ sau chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan và giành HCV bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik cho biết bản thân rất tự hào về sự cố gắng, nỗ lực của các cầu thủ U22 Việt Nam.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn