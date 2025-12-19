Đội futsal thảm bại, bóng đá Thái Lan mất hết 4 tấm HCV SEA Games

Tối 19/12, tuyển futsal nam Thái Lan thua Indonesia với tỷ số 1-6 và chỉ có thể giành HCB ở SEA Games 33.

Futsal Thái Lan thua thảm ở trận đấu với Indonesia.

SEA Games 33 khép lại trong nỗi thất vọng lớn với bóng đá Thái Lan, khi đoàn chủ nhà không thể giữ bất cứ tấm HCV nào ở 4 nội dung bóng đá mà họ đặt mục tiêu gồm bóng đá nam, nữ 11 người và futsal nam, nữ. Trong ngày thi đấu cuối, tuyển futsal nam Thái Lan trải qua thất bại nặng nề 1-6 trước Indonesia.

Trận đấu diễn ra đầy bất ngờ ngay từ những phút đầu. Phút thứ 7, Thái Lan mắc sai lầm để Firman thực hiện thành công cú penalty mở tỷ số cho Indonesia. Chỉ 4 phút sau, Ardiansyah dàn xếp pha đá phạt chiến thuật, Syauqi Saud dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi bàn ngay lập tức. Trong khi đó, Indonesia tiếp tục khai thác các sai lầm, Samuel sút xa đập thủ môn vào lưới, Ardiansyah và Dewa Rizki tận dụng các tình huống mất bóng của Thái Lan để nâng tỷ số lần lượt lên 4-0 và 5-0. Krit kịp rút ngắn 1-5 cho Thái Lan, nhưng Ardiansyah lập công lần nữa, ấn định chiến thắng 6-1 cho Indonesia.

Chiến thắng này không chỉ mang về tấm HCV futsal nam đầu tiên trong lịch sử SEA Games cho Indonesia, mà còn biến ngày thi đấu bóng đá của Thái Lan thành cơn ác mộng với người hâm mộ. Mục tiêu giành 4 HCV bóng đá của Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang hoàn toàn sụp đổ, để lại một dấu ấn thất vọng chưa từng thấy đối với chủ nhà SEA Games 33.

Thái Lan phải nhìn các đối thủ giành lấy các tấm huy chương vàng mà họ từng kỳ vọng. Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho bóng đá Thái Lan, về sự chuẩn bị, tinh thần thi đấu và khả năng kiểm soát trận đấu dưới áp lực của giải đấu lớn khu vực.

Đáng chú ý, chiến thắng của Indonesia đồng nghĩa Việt Nam xếp thứ 4/5 chung cuộc môn futsal nam, còn Malaysia đứng thứ 3 cùng tấm HCĐ.