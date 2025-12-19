Tuyển futsal Việt Nam chờ Thái Lan định đoạt tấm huy chương

Chiều 19/12, tuyển futsal nam Việt Nam khép lại hành trình SEA Games 33 bằng chiến thắng 4-2 trước Myanmar trong trận đấu cuối cùng.

Futsal Việt Nam khép lại SEA Games 33 với thành tích 2 thắng, 2 hòa.

Với kết quả này, thầy trò HLV Diego Giustozzi hoàn tất giải đấu với thành tích 2 thắng, 2 thua, ghi 8 bàn và thủng lưới 8 bàn, tạm thời xếp hạng 4 trên bảng tổng sắp.

Chiến thắng mang ý nghĩa tinh thần lớn cho tuyển Việt Nam, dù cơ hội giành huy chương phụ thuộc vào kết quả trận đấu cuối giữa Thái Lan và Indonesia. Nếu Thái Lan thắng Indonesia với cách biệt 5 bàn trở lên, tuyển futsal nam Việt Nam sẽ được trao HCĐ SEA Games 33.

Khi ấy, Indonesia với hiệu số -1 sẽ bị đẩy xuống thứ 4, còn Việt Nam vươn lên thứ 3. Dù vậy, giới chuyên môn đánh giá kịch bản này khó xảy ra.

Trước giải, tuyển futsal nam Việt Nam tăng 6 bậc, vươn lên hạng 20 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử. Vì vậy, nếu chỉ xếp thứ 4 trong 5 đội dự SEA Games, đó là thành tích đáng thất vọng với futsal Việt Nam.

Trận đấu giữa Việt Nam với Myanmar diễn ra sôi nổi ngay từ hiệp 1, nhưng hai đội không thể ghi bàn. Sau giờ nghỉ, tuyển Việt Nam nhanh chóng có bàn mở tỷ số nhờ cú dứt điểm chân trái đẳng cấp của Đa Hải ở phút 25.

Chỉ 6 phút sau, Myanmar gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, Đa Hải hoàn tất cú đúp với cú volley đẹp mắt, đưa Việt Nam dẫn 2-1, trước khi Công Đại tận dụng sai lầm phòng ngự đối phương để nâng tỷ số lên 3-1. Myanmar chỉ kịp rút ngắn xuống 2-4 ở phút 40.

Cơ hội duy nhất để Việt Nam có huy chương là Thái Lan thắng đậm Indonesia với cách biệt 5 bàn.