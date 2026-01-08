MU treo thưởng cho Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer đang nổi lên như một trong những phương án được MU cân nhắc cho vị trí HLV tạm quyền đến hết mùa giải 2025/26.

Solskjaer có thể trở lại MU.

Theo báo chí Na Uy, nếu chấp nhận trở lại dẫn dắt MU với vai trò tạm quyền, Solskjaer sẽ nhận mức lương rơi vào khoảng 50.000-60.000 bảng mỗi tuần. Đáng chú ý, HLV người Na Uy còn có thể được hưởng khoản thưởng lên tới 3-4 triệu bảng nếu giúp “Quỷ đỏ” giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Đây được xem là điều khoản khuyến khích nhằm thúc đẩy mục tiêu quan trọng nhất của MU trong phần còn lại của mùa giải.

Tuy vậy, khả năng thương vụ này được xúc tiến ngay lập tức là không cao. Nguồn tin trên cho biết trong ngày 8-9/1, gần như sẽ không có diễn biến mới liên quan đến Solskjaer. Lý do là bởi HLV này đang tham dự lễ tang của chiến lược gia huyền thoại của bóng đá Na Uy, Age Hareide.

Solskjaer vốn không xa lạ với kịch bản giải cứu MU. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền sau khi Jose Mourinho bị sa thải và nhanh chóng tạo ra ảnh hưởng đáng kể cho CLB cũ.

Sau 19 trận dẫn dắt, Solskjaer giúp MU thắng 14, hòa 2 và thua 3 trận, đạt tỷ lệ thắng lên tới 74%. Thành tích ấn tượng này giúp cựu tiền đạo “Quỷ đỏ” được bổ nhiệm làm HLV chính thức tại sân Old Trafford.

Dù nhiệm kỳ trước còn tồn tại nhiều tranh cãi, Solskjaer vẫn được đánh giá cao ở khả năng ổn định phòng thay đồ, xây dựng bầu không khí tích cực và am hiểu sâu sắc văn hóa CLB. Đây cũng là lý do ông tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo MU.

