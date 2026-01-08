Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU treo thưởng cho Solskjaer

  • Thứ năm, 8/1/2026 20:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ole Gunnar Solskjaer đang nổi lên như một trong những phương án được MU cân nhắc cho vị trí HLV tạm quyền đến hết mùa giải 2025/26.

Solskjaer có thể trở lại MU.

Theo báo chí Na Uy, nếu chấp nhận trở lại dẫn dắt MU với vai trò tạm quyền, Solskjaer sẽ nhận mức lương rơi vào khoảng 50.000-60.000 bảng mỗi tuần. Đáng chú ý, HLV người Na Uy còn có thể được hưởng khoản thưởng lên tới 3-4 triệu bảng nếu giúp “Quỷ đỏ” giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Đây được xem là điều khoản khuyến khích nhằm thúc đẩy mục tiêu quan trọng nhất của MU trong phần còn lại của mùa giải.

Tuy vậy, khả năng thương vụ này được xúc tiến ngay lập tức là không cao. Nguồn tin trên cho biết trong ngày 8-9/1, gần như sẽ không có diễn biến mới liên quan đến Solskjaer. Lý do là bởi HLV này đang tham dự lễ tang của chiến lược gia huyền thoại của bóng đá Na Uy, Age Hareide.

Solskjaer vốn không xa lạ với kịch bản giải cứu MU. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền sau khi Jose Mourinho bị sa thải và nhanh chóng tạo ra ảnh hưởng đáng kể cho CLB cũ.

Sau 19 trận dẫn dắt, Solskjaer giúp MU thắng 14, hòa 2 và thua 3 trận, đạt tỷ lệ thắng lên tới 74%. Thành tích ấn tượng này giúp cựu tiền đạo “Quỷ đỏ” được bổ nhiệm làm HLV chính thức tại sân Old Trafford.

Dù nhiệm kỳ trước còn tồn tại nhiều tranh cãi, Solskjaer vẫn được đánh giá cao ở khả năng ổn định phòng thay đồ, xây dựng bầu không khí tích cực và am hiểu sâu sắc văn hóa CLB. Đây cũng là lý do ông tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo MU.

Siêu phẩm giúp MU hạ Newcastle Rạng sáng 27/12, Patrick Dorgu thực hiện cú volley một chạm đẹp mắt giúp MU thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

