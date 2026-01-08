Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nội bộ MU tranh cãi vì Solskjaer và Carrick

  Thứ năm, 8/1/2026 18:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Manchester United đang cân nhắc giữa Michael Carrick và Ole Gunnar Solskjaer cho vai trò HLV tạm quyền ở phần còn lại của mùa giải.

Carrick từng đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền cuối năm 2021, giai đoạn chuyển tiếp sau khi Solskjaer bị sa thải, và hiểu rõ môi trường nội bộ của đội bóng.

Theo The Times, Giám đốc kỹ thuật MU, Christopher Vivell, đang có xu hướng chọn Michael Carrick làm huấn luyện viên tạm quyền. Vivell đánh giá Carrick sở hữu phong cách bóng đá rõ ràng, và với những cầu thủ chất lượng hơn ở MU hiện tại, anh có thể tạo khác biệt.

Vivell đánh giá cao Carrick hơn Solskjaer, bởi Giám đốc kỹ thuật MU tin rằng phương pháp huấn luyện của Ole có phần cũ kỹ, giống như thời Sir Alex Ferguson. Trong khi đó, Carrick có phương pháp hiện đại hơn.

Carrick, cựu tiền vệ Manchester United, từng đảm nhận vai trò tạm quyền tại CLB này và gây ấn tượng trong thời gian đầu tại Middlesbrough trước khi bị sa thải. Trong khi đó, Solskjaer lại được nhà Glazer, Sir Jim hay Giám đốc điều hành Omar Berrada đánh giá cao.

Solskjaer thể hiện thiện chí rất lớn, phát đi tín hiệu sẵn sàng trở lại Old Trafford trong vai trò HLV tạm quyền, bất kể thời hạn hợp đồng hay mức lương. Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, MU đang trong quá trình tìm kiếm giải pháp lâu dài cho chiếc ghế nóng.

Trong hai ngày tới, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" tiếp tục đàm phán với Solskjaer và Carrick. Còn ở trận đấu với Brighton, Fletcher vẫn là người trực tiếp chỉ đạo. Quyết định này được đưa ra sau khi Fletcher dẫn dắt MU hòa 2-2 trên sân Burnley rạng sáng 8/1.

CEO Omar Berrada cùng Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox thông báo rõ rằng cựu tiền vệ người Scotland sẽ tiếp tục nắm quyền ở trận đấu thuộc FA Cup cuối tuần này.

