Futsal Việt Nam thắng nghẹt thở Indonesia

Tối 17/12, tuyển futsal nam Việt Nam kịp thời đứng dậy với chiến thắng quan trọng 1-0 trước Indonesia để tiếp tục nuôi hy vọng giành huy chương tại SEA Games 33.

Sau cú sốc thua Malaysia ở trận ra quân, thầy trò HLV Diego Giustozzi bị đẩy vào thế chân tường. Trong hoàn cảnh không còn gì để mất, tuyển futsal Việt Nam có chiến thắng quan trọng. Trận đấu diễn ra căng như dây đàn, khi cả hai đội liên tục tổ chức tấn công và tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khung thành.

Việt Nam nhập cuộc chủ động, pressing liên tục và tạo áp lực lớn cho đối thủ. Phải tới phút 11, thế bế tắc mới được phá vỡ. Từ tình huống đá phạt bài bản, Minh Quang tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng giúp tinh thần các cầu thủ áo trắng lên cao, trong khi Indonesia buộc phải đẩy nhanh nhịp độ và chơi power-play ở hiệp hai.

Trong thế trận kịch tính, thủ môn Văn Tú trở thành điểm tựa vững chắc cho đội bóng, liên tục có những pha cứu thua xuất sắc trước những cú dứt điểm hiểm hóc từ các chân sút Indonesia. Ngược lại, hàng công Việt Nam cũng không thiếu cơ hội để nhân đôi cách biệt, nhưng những pha kết thúc của Thịnh Phát và Đức Hoà chưa đủ chính xác.

Chiến thắng 1-0 giúp tuyển Việt Nam giành 3 điểm quý giá, trở lại đường đua huy chương và khẳng định bản lĩnh vượt khó của lực lượng trẻ kết hợp với kinh nghiệm từ các trụ cột. Dù phải đối mặt lịch thi đấu dày đặc, chấn thương và thể lực căng thẳng, futsal Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất.

Ngày mai (18/12), thử thách lớn nhất chờ đợi thầy trò HLV Diego Giustozzi khi họ đối đầu chủ nhà Thái Lan – ứng viên số một cho ngôi vô địch. Trận đấu được xem là then chốt, định đoạt khả năng cạnh tranh HCV của futsal Việt Nam tại SEA Games 33.