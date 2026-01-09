Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Arsenal gây tranh cãi

  Thứ sáu, 9/1/2026 06:16 (GMT+7)
Rạng sáng 9/1, trận hòa không bàn thắng giữa Arsenal và Liverpool tại Emirates tạo tranh cãi bên ngoài đường biên với tâm điểm là HLV Mikel Arteta.

HLV Arteta liên tục rời khỏi khu vực kỹ thuật, đứng sát đường biên.

Arsenal tiếp đón Liverpool trên sân nhà Emirates với cơ hội gia tăng khoảng cách trên đỉnh bảng sau khi Man City và Aston Villa đồng loạt sảy chân. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào diễn biến trên sân, mạng xã hội lại bùng nổ với những phản ứng gay gắt nhắm vào HLV Arteta.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha trở thành mục tiêu công kích khi liên tục rời khỏi khu kỹ thuật, thậm chí áp sát hậu vệ Milos Kerkez bên phía Liverpool. Nhiều ý kiến cho rằng HLV 43 tuổi vượt quá giới hạn cho phép khi tiến sát đường biên, tạo áp lực trực tiếp lên Kerkez.

Không ít CĐV đặt câu hỏi về vai trò của khu kỹ thuật nếu Arteta được "thoải mái" di chuyển ngoài phạm vi quy định. Có người mỉa mai rằng ông đang "đóng vai hậu vệ phải", số khác yêu cầu trọng tài Anthony Taylor phải can thiệp để đảm bảo luật được thực thi nghiêm khắc.

Sức ép từ khán giả cuối cùng cũng mang lại kết quả. Arteta sau đó phải nhận thẻ vàng vì nhiều lần rời khỏi khu vực kỹ thuật, khép lại chuỗi hành động khiến dư luận bức xúc.

Bất chấp những tranh cãi bên ngoài đường biên, Arsenal vẫn duy trì phong độ ổn định. Dù bị Liverpool cầm chân với tỷ số 0-0, Arsenal hiện bỏ cách Man City 6 điểm trong cuộc đua vô địch Premier League.

Minh Nghi

Arsenal Arsenal

