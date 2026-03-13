Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

David Villa bất ngờ trở lại Atletico Madrid

  • Thứ sáu, 13/3/2026 05:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sự trở lại của huyền thoại David Villa đánh dấu bước đi giàu biểu tượng trong kỷ nguyên mới của Atletico Madrid sau khi Apollo Sports Capital hoàn tất tiếp quản CLB thủ đô.

Atletico Madrid chính thức bước sang giai đoạn mới sau khi quỹ đầu tư Apollo Sports Capital hoàn tất thương vụ mua lại phần lớn cổ phần của CLB.

Tuy nhiên, thông tin khiến người hâm mộ chú ý nhất không nằm ở phòng họp ban lãnh đạo, mà ở sự trở lại của huyền thoại David Villa.

Cựu tiền đạo 42 tuổi được bổ nhiệm làm cố vấn cho hội đồng quản trị trong bộ máy mới của đội bóng thủ đô Madrid. Villa vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và từng để lại dấu ấn sâu đậm trong màu áo Atletico.

Ở mùa giải 2013/14, dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Simeone, Villa là mũi nhọn quan trọng giúp Atletico giành chức vô địch La Liga và tiến vào chung kết UEFA Champions League. Vì vậy, sự trở lại của anh được xem như cầu nối giữa các ông chủ mới và truyền thống của đội bóng.

Chia sẻ trên trang chủ CLB, Villa bày tỏ niềm tự hào khi trở lại nơi từng giúp anh trở thành biểu tượng. Cựu tiền đạo của Barcelona và New York City FC khẳng định muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Atletico trong vai trò mới.

"CLB đã phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Tôi hy vọng có thể giúp Atletico tiếp tục đạt thêm nhiều thành công", Villa cho biết.

Dù quyền sở hữu thay đổi, Atletico vẫn duy trì sự ổn định ở bộ máy điều hành. Enrique Cerezo tiếp tục giữ chức chủ tịch, trong khi Miguel Angel Gil vẫn đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành.

Ban lãnh đạo tin rằng sự kết hợp giữa nguồn đầu tư mới và những nhân vật gắn bó với lịch sử CLB như Villa sẽ giúp Atletico bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, cả trong và ngoài sân cỏ.

Kinsky nói gì sau 17 phút thảm họa ở Champions League?

Thủ môn trẻ của Tottenham trải qua 17 phút thảm họa trước Atletico Madrid và thừa nhận cảm giác “từ giấc mơ đến cơn ác mộng” trong đêm Champions League đáng quên.

26:1582 hôm qua

Alvarez nói một câu khiến Atletico lo lắng

Dù tỏa sáng rực rỡ ở Champions League, Julian Alvarez vẫn không đưa ra câu trả lời dứt khoát về tương lai tại Atletico Madrid khi Barcelona và Arsenal đều đang theo dõi sát sao.

36:2177 hôm qua

Champions League quá khắc nghiệt với Kinsky

Sai lầm của Antonin Kinsky ngay đầu trận mở ra một đêm ác mộng cho Tottenham, khi Atletico Madrid trừng phạt đối thủ bằng chiến thắng đậm 5-2.

43:2598 hôm qua

Hỗn loạn ở derby Brazil Một vụ ẩu đả dữ dội giữa cầu thủ hai đội đã khiến trận derby giữa Cruzeiro và Atletico-MG ở giải vô địch bang Minas Gerais khép lại trong hỗn loạn, lấn át hoàn toàn những diễn biến chuyên môn trên sân.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đào Trần

Atletico Miguel Angel Gil Atletico Madrid Stefan Szymanski David Villa Champions League

    Đọc tiếp

    Chau Au day song vi 'hien tuong Brazil' hinh anh

    Châu Âu dậy sóng vì 'hiện tượng Brazil'

    17 phút trước 07:01 13/3/2026

    0

    Igor Thiago đang trở thành một trong những cái tên nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Brentford.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý