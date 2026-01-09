7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ Mor Ndiaye, trung vệ đầy triển vọng vừa thi đấu cho U17 Senegal tại World Cup. Trước đó, nhà đương kim vô địch Premier League cũng đã sở hữu một cầu thủ trẻ tài năng khác là Ifeanyi Ndukwe từ Austria Wien.