7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Aston Villa chi 13 triệu euro để sở hữu tài năng trẻ sinh năm 2009, Brian Madjo từ Metz. Cầu thủ người Anh được đánh giá là một trong những sao mai tiềm năng bậc nhất châu Âu.
Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ Mor Ndiaye, trung vệ đầy triển vọng vừa thi đấu cho U17 Senegal tại World Cup. Trước đó, nhà đương kim vô địch Premier League cũng đã sở hữu một cầu thủ trẻ tài năng khác là Ifeanyi Ndukwe từ Austria Wien.
Hậu vệ đa năng người Hà Lan, Ki-Jana Hoever rời Wolves để xuống chơi ở giải hạng Nhất cho Sheffield dưới dạng cho mượn đến hết mùa.
Umar Sadiq được Valencia chiêu mộ từ Real Sociedad theo hợp đồng có thời hạn đến năm 2028. Mức phí chuyển nhượng của tiền đạo người Nigeria không được tiết lộ.
Valentín Carboni, tiền vệ trẻ sinh năm 2005 được Inter đem cho Racing (Argentina) mượn đến cuối mùa giải năm nay, không kèm điều khoản mua đứt.
Tiền đạo 22 tuổi, Petar Ratkov được Lazio chiêu mộ với giá 13 triệu euro từ Salzburg, hợp đồng có thời hạn đến 2030.
Với mức phí chuyển nhượng 9 triệu euro, Rafiu Durosinmi trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử Pisa. Chân sút sinh năm 2003 được kỳ vọng giúp đội chủ sân Arena Garibaldi sớm thoát khỏi vị trí cuối bảng.
