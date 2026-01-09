Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ sáu, 9/1/2026 05:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liverpool, Aston Villa đầu tư cho tương lai bằng việc chiêu mộ các tài năng trẻ sáng giá.


chuyen nhuong anh 1

Aston Villa chi 13 triệu euro để sở hữu tài năng trẻ sinh năm 2009, Brian Madjo từ Metz. Cầu thủ người Anh được đánh giá là một trong những sao mai tiềm năng bậc nhất châu Âu.
chuyen nhuong anh 2

Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ Mor Ndiaye, trung vệ đầy triển vọng vừa thi đấu cho U17 Senegal tại World Cup. Trước đó, nhà đương kim vô địch Premier League cũng đã sở hữu một cầu thủ trẻ tài năng khác là Ifeanyi Ndukwe từ Austria Wien.
chuyen nhuong anh 3

Hậu vệ đa năng người Hà Lan, Ki-Jana Hoever rời Wolves để xuống chơi ở giải hạng Nhất cho Sheffield dưới dạng cho mượn đến hết mùa.
chuyen nhuong anh 4

Umar Sadiq được Valencia chiêu mộ từ Real Sociedad theo hợp đồng có thời hạn đến năm 2028. Mức phí chuyển nhượng của tiền đạo người Nigeria không được tiết lộ.
chuyen nhuong anh 5

Valentín Carboni, tiền vệ trẻ sinh năm 2005 được Inter đem cho Racing (Argentina) mượn đến cuối mùa giải năm nay, không kèm điều khoản mua đứt.
chuyen nhuong anh 6

Tiền đạo 22 tuổi, Petar Ratkov được Lazio chiêu mộ với giá 13 triệu euro từ Salzburg, hợp đồng có thời hạn đến 2030.
chuyen nhuong anh 7

Với mức phí chuyển nhượng 9 triệu euro, Rafiu Durosinmi trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử Pisa. Chân sút sinh năm 2003 được kỳ vọng giúp đội chủ sân Arena Garibaldi sớm thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Mateo Guendouzi, tiền vệ từng khoác áo Arsenal, Marseille trở thành nhân vật trung tâm trong thương vụ đắt giá nhất từ đầu phiên chợ giữa mùa.

25:1487 hôm qua

Duy Anh

chuyển nhượng Liverpool Aston Villa Premier League

    Đọc tiếp

    Gyokeres vo hai truoc Liverpool hinh anh

    Gyokeres vô hại trước Liverpool

    39 phút trước 06:17 9/1/2026

    0

    Màn trình diễn của Viktor Gyokeres trong trận hòa 0-0 giữa Arsenal và Liverpool rạng sáng 9/1 đang trở thành tâm điểm chỉ trích từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

    HLV Arsenal gay tranh cai hinh anh

    HLV Arsenal gây tranh cãi

    40 phút trước 06:16 9/1/2026

    0

    Rạng sáng 9/1, trận hòa không bàn thắng giữa Arsenal và Liverpool tại Emirates tạo tranh cãi bên ngoài đường biên với tâm điểm là HLV Mikel Arteta.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý