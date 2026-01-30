Tòa án CAS thông tin vụ phán quyết bóng đá Malaysia

Tòa án Trọng tài Thể thao xác định ngày mở phiên điều trần liên quan đến vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia.

Bóng đá Malaysia sắp nhận được phán quyết cuối cùng vụ bê bối nhập tịch.

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chính thức xác nhận sẽ tổ chức phiên điều trần trực tiếp liên quan đến vụ kiện giữa Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và các bên liên quan chống lại Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 26/2/2026 tại trụ sở của CAS ở Lausanne.

Đây là vụ việc mang tính chất phức tạp, hợp nhất 8 hồ sơ kháng cáo khác nhau. Trong đó, FAM đứng tên cùng một loạt ngoại binh và cầu thủ nhập tịch như Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado và Joao Vitor Brandao Figueiredo để phản đối các quyết định kỷ luật từ phía FIFA.

Trọng tâm của vụ việc bắt nguồn từ lệnh cấm mà FIFA ban hành vào ngày 25/9/2025. Theo đó, các cầu thủ trong danh sách bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng.

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất vào ngày 26/1/2026, CAS đã đưa ra một quyết định tạm thời (provisional measures) cực kỳ quan trọng: Đình chỉ thi hành án phạt. Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ liên quan sẽ được phép trở lại sân cỏ tạm thời cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng sau phiên điều trần ngày 26/2 tới.

Vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận Đông Nam Á, bởi kết quả của phiên tòa không chỉ quyết định tương lai của các cầu thủ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhân sự của đội tuyển quốc gia và các CLB tại Malaysia.