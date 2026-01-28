Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CAHN gục ngã trước đội bóng Malaysia

  • Thứ tư, 28/1/2026 22:15 (GMT+7)
Tối 28/1, Công an Hà Nội để thua Selangor với tỷ số 0-2 thuộc lượt trận thứ 4 bảng A Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26.

Công an Hà Nội thua trắng trước đại diện Malaysia. Ảnh: CLB CAHN.

Thi đấu trên sân nhà, Selangor nhập cuộc đầy tự tin, chủ động đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép bằng các pha lên bóng tốc độ ở hai cánh. Ngay từ những phút đầu, hàng thủ CAHN phải chống đỡ vất vả trước khả năng chuyển trạng thái nhanh và sự cơ động của đội bóng Malaysia.

Dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, Selangor chưa thể cụ thể hóa ưu thế trong hiệp một, khi các pha dứt điểm của Alvin Fortes, Chrigor Moraes hay Hugo Boumous đều thiếu chính xác. Ở chiều ngược lại, CAHN cũng có vài tình huống đáp trả đáng chú ý, nhưng các cú sút của Alan, Vitao hay Quang Hải không đủ sắc bén để tạo khác biệt.

Bước sang hiệp hai, CAHN chơi chủ động hơn và nỗ lực giành lại thế trận. Tuy nhiên, khi đội khách chưa kịp tạo ra bước ngoặt, Selangor cho thấy sự hiệu quả. Phút 60, từ một pha dứt điểm bị cản phá, Faisal Halim băng vào đá bồi chính xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ 9 phút sau, tiền vệ này tiếp tục tỏa sáng với cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm, đánh bại Nguyễn Filip.

Những phút cuối, CAHN dâng cao đội hình tìm bàn rút ngắn cách biệt. Phan Văn Đức, Leo Artur hay Văn Đô đều có cơ hội, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ Selangor cùng phong độ ổn định của thủ môn Kalamullah Al Hafiz khiến mọi nỗ lực của đại diện Việt Nam trở nên vô vọng.

Chung cuộc, CAHN chấp nhận thất bại 0-2. Kết quả khiến CLB CAHN tụt xuống vị trí thứ 5 bảng A Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26, mới có 4 điểm sau 4 trận. Trong khi đó, Selangor vươn lên dẫn đầu với 8 điểm, xếp sau lần lượt là Pathum United (7 điểm), Buriram United và Tampines Rovers (cùng 6 điểm).

Ở lượt trận cuối ngày 4/2, CLB CAHN sẽ trở về sân Hàng Đẫy tiếp đón Tampines Rovers, trận đấu mang ý nghĩa then chốt cho hy vọng đi tiếp của đại diện Việt Nam.

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

  • Phan Văn Đức

    Phan Văn Đức

    Phan Văn Đức là một cầu thủ bóng đá, hiện là tiền vệ cánh cho câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An tham dự V-League và Đội tuyển quốc gia.

    • Ngày sinh: 11/4/1996
    • Nơi sinh: Nghệ An
    • Chiều cao: 1.73 m

