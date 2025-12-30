Đối thủ của CAHN ở cúp châu Á

CLB Công an Hà Nội sẽ đối đầu Tampines Rovers ở vòng knock-out AFC Champions League Two (cúp C2 châu Á) 2025/2026.

CAHN sẽ đối đầu đại diện Singapore ở cúp châu Á.

Trưa 30/12, kết quả bốc thăm đưa đội bóng ngành Công an chạm trán Tampines Rovers, đại diện giàu truyền thống của bóng đá Singapore, một đối thủ không hề xa lạ và được xem là duyên nợ ở mùa giải năm nay.

Theo lịch thi đấu dự kiến, CAHN và Tampines Rovers gặp nhau tới 3 lần chỉ trong chưa đầy 20 ngày. Trận đầu tiên diễn ra vào ngày 4/2/2026 tại cúp C1 Đông Nam Á, mang ý nghĩa quyết định tấm vé vượt qua vòng bảng. CAHN có lợi thế sân nhà, song Tampines Rovers luôn nổi tiếng là đối thủ lì lợm và khó chịu trong những trận cầu then chốt.

Ngay sau đó, hai đội sẽ tiếp tục tái ngộ ở vòng 1/8 cúp C2 châu Á với hai lượt đi - về, dự kiến diễn ra trong khoảng từ ngày 10 đến 19/2/2026. Đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ đoạt vé vào tứ kết, nơi mức độ cạnh tranh được đẩy lên cao hơn.

Về phong độ, CAHN có mùa giải tương đối ổn định khi cùng lúc chinh chiến trên 3 mặt trận. Tại V.League, đội bóng ngành Công an hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ kém Ninh Bình FC đúng 1 điểm nhưng còn trong tay một trận chưa đấu. Điều đó cho thấy CAHN duy trì được sự cân bằng giữa mục tiêu quốc nội và sân chơi cấp châu lục.

Chuỗi trận gặp Tampines Rovers sắp tới sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh, chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua của CAHN. Nếu vượt qua được đại diện Singapore, CAHN hoàn toàn có thể mơ về việc làm nên lịch sử ở đấu trường này.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 giải hạng 2 châu Á.

Cảnh xô xát giữa CAHN và Bắc Kinh Quốc An Tối 27/11, cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An lao vào tranh cãi dữ dội trên sân Hàng Đẫy thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.