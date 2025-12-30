Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đối thủ của CAHN ở cúp châu Á

  • Thứ ba, 30/12/2025 14:56 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

CLB Công an Hà Nội sẽ đối đầu Tampines Rovers ở vòng knock-out AFC Champions League Two (cúp C2 châu Á) 2025/2026.

CAHN sẽ đối đầu đại diện Singapore ở cúp châu Á.

Trưa 30/12, kết quả bốc thăm đưa đội bóng ngành Công an chạm trán Tampines Rovers, đại diện giàu truyền thống của bóng đá Singapore, một đối thủ không hề xa lạ và được xem là duyên nợ ở mùa giải năm nay.

Theo lịch thi đấu dự kiến, CAHN và Tampines Rovers gặp nhau tới 3 lần chỉ trong chưa đầy 20 ngày. Trận đầu tiên diễn ra vào ngày 4/2/2026 tại cúp C1 Đông Nam Á, mang ý nghĩa quyết định tấm vé vượt qua vòng bảng. CAHN có lợi thế sân nhà, song Tampines Rovers luôn nổi tiếng là đối thủ lì lợm và khó chịu trong những trận cầu then chốt.

Ngay sau đó, hai đội sẽ tiếp tục tái ngộ ở vòng 1/8 cúp C2 châu Á với hai lượt đi - về, dự kiến diễn ra trong khoảng từ ngày 10 đến 19/2/2026. Đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ đoạt vé vào tứ kết, nơi mức độ cạnh tranh được đẩy lên cao hơn.

Về phong độ, CAHN có mùa giải tương đối ổn định khi cùng lúc chinh chiến trên 3 mặt trận. Tại V.League, đội bóng ngành Công an hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ kém Ninh Bình FC đúng 1 điểm nhưng còn trong tay một trận chưa đấu. Điều đó cho thấy CAHN duy trì được sự cân bằng giữa mục tiêu quốc nội và sân chơi cấp châu lục.

Chuỗi trận gặp Tampines Rovers sắp tới sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh, chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua của CAHN. Nếu vượt qua được đại diện Singapore, CAHN hoàn toàn có thể mơ về việc làm nên lịch sử ở đấu trường này.

CAHN anh 1

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 giải hạng 2 châu Á.
Cảnh xô xát giữa CAHN và Bắc Kinh Quốc An Tối 27/11, cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An lao vào tranh cãi dữ dội trên sân Hàng Đẫy thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

HAGL trượt dài dưới đáy bảng V.League

Chiều tối 18/12, HAGL thua đậm CAHN với tỷ số 1-3 trên sân nhà Pleiku thuộc trận đá bù vòng 4 V.League 2025/26.

19:10 18/12/2025

U22 Việt Nam trông cả vào Đình Bắc

Hai lần liên tiếp được bầu “Cầu thủ hay nhất trận”, Đình Bắc khẳng định vai trò trung tâm trong lối chơi U22 Việt Nam. Tham vọng HCV SEA Games 33 phụ thuộc lớn vào chân sút của CAHN.

13:00 12/12/2025

Sự trở lại đắt giá của Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu đánh dấu ngày trở lại bằng 90 phút trọn vẹn trong chuyến làm khách trên sân Buriram United của CAHN ở giải CLB Đông Nam Á 2025/26 hôm 3/12.

16:32 4/12/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

CAHN Hà Nội CAHN

    Đọc tiếp

    Cau thu Inter Miami choang vang khi gap Messi hinh anh

    Cầu thủ Inter Miami choáng váng khi gặp Messi

    12 phút trước 18:23 30/12/2025

    0

    Yannick Bright thừa nhận suýt ngất xỉu trong lần đầu gặp Lionel Messi và với cầu thủ từng khởi nghiệp từ giải hạng 4 Italy, đó là khoảnh khắc không thể nào quên.

    Loi thoat cho Rashford hinh anh

    Lối thoát cho Rashford

    35 phút trước 18:00 30/12/2025

    0

    Tương lai của Marcus Rashford tiếp tục gây bàn tán sau khi Barcelona dự kiến không kích hoạt điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý