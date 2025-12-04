Sự trở lại đắt giá của Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu đánh dấu ngày trở lại bằng 90 phút trọn vẹn trong chuyến làm khách trên sân Buriram United của CAHN ở giải CLB Đông Nam Á 2025/26 hôm 3/12.

Màn trình diễn ổn ấy hứa hẹn đem đến một tương lai tươi sáng của hậu vệ rất được kỳ vọng này cả ở CLB lẫn ĐTQG.

Mặc kệ người ta nói

So với Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu xuất ngoại được kỳ vọng hơn hẳn. Ít ra, thân hình lực lưỡng, chiều cao lý tưởng đến 1,85 mét giúp hậu vệ cánh trái này có thể sánh ngang với các đồng nghiệp tại Hà Lan, so với chiều cao khiêm tốn của Nguyễn Quang Hải trước các cầu thủ ở Pháp.

Nhưng sau cùng, ngày trở về của Đoàn Văn Hậu không phải là “vinh quy bái tổ” cho danh tiếng vang vọng khắp non sông mà lại “lầm lũi để nghe đời lầm lỡ” bởi không thất công. Chuyến xuất ngoại thất bại ấy mở đầu cho những bước trầm nhiều hơn thăng của Văn Hậu sau đó.

Nỗi ám ảnh cho cú trượt dài sự nghiệp của hậu vệ cao 1,85 mét là chấn thương ở gót chân vào tháng 9/2023. Đoàn Văn Hậu phẫu thuật lần đầu được coi là sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam.

Ca phẫu thuật ấy không thành công...

... khiến Đoàn Văn Hậu phải khép mình hơn, tự đưa mình vào bóng tối, hiếm khi tiết lộ thông tin hay hình ảnh về các ca phẫu thuật sau đó để tránh bị soi mói, đàm tiếu của dư luận. Đó cũng là cách để hậu vệ này tìm sự tĩnh tâm qua đó, toàn tâm chữa trị, hồi phục để hun đúc ý chí về ngày trở lại với sân cỏ.

Đoàn Văn Hậu chơi hay trong ngày CAHN hoà Buriram United. Ảnh: CAHN.

“Cuộc đời là chuỗi những khoảnh khắc tuyệt vời xen lẫn khó khăn, nhưng bạn phải luôn bước tiếp. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Rất vui khi được quay trở lại”, dòng trạng thái được Đoàn Văn Hậu viết vào trưa 4/12 trên trang cá nhân dường như khái quát chuỗi 25 tháng vừa qua trong bóng tối của hậu vệ này trước khi bước ra ánh sán của dàn đèn trên “Lâu đài Sấm sét - Chang Arena”, khi Văn Hậu cùng đồng đội ở CAHN làm khách trên sân đối thủ rất mạnh của bóng đá Thái Lan là Buriram United.

Đoàn Văn Hậu đúng là đã trải qua một quãng đường khó khăn với nhiều lần phải phẫu thuật, khiến có lúc, phải nhận lời khuyên nên… giã từ sân cỏ. Nhưng trong khó khăn ấy, anh không hề chùn bước mà đã “luôn tiếp bước và không bỏ cuộc” để rồi hôm ấy, anh đã đón nhận niềm vui “quay trở lại” nhờ nghị lực của chính bản thân.

Rũ bùn đứng dậy sáng lòa

Chuyến làm khách trên sân của Buriram thực sự là trận thử lửa của Đoàn Văn Hậu. Cần biết rằng đối thủ là đội bóng hàng đầu của Thái Lan với khát vọng phải “đá đâu thắng đó”.

Sự kình định của 2 nền bóng đá khi Thái Lan không còn chiếm thế thượng phong trước Việt Nam càng khiến cho cuộc đối đầu giữa 2 CLB ở giải Đông Nam lên một cao trào mạnh mẽ hơn. Rõ ràng, việc một cầu thủ mới bình phục sau hơn 2 năm “lùi vào bóng tốt” phải thi đấu ở một trận có tính chất “gà tức nhau tiếng gáy” là một sự mạo hiểm lớn, nó khác với màn trở lại của Xuân Son bởi ĐT Việt Nam chỉ đối đầu với Lào vốn được tiếng hiền.

Đoàn Văn Hậu đã tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: CAHN.

Cũng như ông Kim Sang-sik trước Xuân Son, HLV Mano Polking hồi hội dõi theo những bước chạy của Văn Hậu, lo lắng trước các pha vào bóng thẳng chân, hết lực và đầy tinh quái của cầu thủ đội bóng Thái Lan. Nhưng rồi, chiếc lược gia của CAHN cũng có thể thở phào nhẹ nhõm bởi Đoàn Văn Hậu đã trải qua 90 phút thi đấu lành lặn về thể xác và ổn thỏa về chuyên môn.

Trong vai trò của một hậu vệ lệch trái, Đoàn Văn Hậu phòng ngự rất hiệu quả, khiến cho tiền đạo cánh phải Peter Zulj bị “bắt chết”. Việc Peter Zulj bị chấm điểm thấp nhất thứ hai trong số các cầu thủ 2 đội có mặt trên sân là minh chứng cho năng lực quán xuyến hệ thống phòng thủ bên cánh trái của Văn Hậu.

Không chỉ đảm bảo được hệ số an toàn cao cho khung thành đội nhà, hậu vệ này có được yêu cầu triển khai bóng từ hàng thủ lên với những đường chuyên sắc sảo, qua đó, thực hiện đúng ý đồ chiến thuật chuyển tráng thái tấn công nhanh của ông Polking. Chính những đóng góp rất nổ bật ấy mà Văn Hậu được chấm điểm là cầu thủ cao nhất thứ tư với 7,1 điểm chỉ sau thủ môn Chatchai Bootprom (7,9 điểm - Buriram), Leo Artur (7,6 điểm - CAHN) và Bissoli (7,3 điểm - Buriram United).

Rõ ràng, đó không chỉ là trận đấu để Đoàn Văn Hậu lấy lại cảm giác ghi bàn mà là sự khẳng định về ngày trở lại cả về thể xác lẫn chuyên môn trên sân cỏ. Rất rõ ràng, hậu vệ này hiện hữu trên sân cực kỳ có ý nghĩa đối với CAHN, giúp cho HLV Polking có thêm phương án hoàn hảo về nhân sự trong thời gian tới. Đồng thời, Đoàn Văn Hậu trở lại cũng hứa hẹn giúp cho ĐT Việt Nam có thêm một phương án không thể tốt hơn cho hệ thống phòng ngự.