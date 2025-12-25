Cú sốc với MU

Lực lượng MU tan hoang trước cuộc đối đầu Newcastle United trên sân nhà thuộc vòng 18 Premier League vào rạng sáng 27/12.

Khó khăn bủa vây HLV Amorim ở giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải.

MU tiếp đón Newcastle trong ngày Boxing Day với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. HLV Ruben Amorim xác nhận 4 trụ cột chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Trong bối cảnh phong độ chưa ổn định, "cơn bão" chấn thương phủ bóng đen lên Old Trafford đúng vào giai đoạn then chốt của mùa giải.

Cú sốc lớn nhất đến từ Bruno Fernandes. Ở thất bại 1-2 trước Aston Villa cuối tuần qua, đội trưởng của MU buộc phải rời sân vì vấn đề cơ bắp. Theo tiết lộ từ ban huấn luyện, tiền vệ người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng.

Trước câu hỏi làm thế nào khỏa lấp khoảng trống Fernandes, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra bình tĩnh. Ông nhấn mạnh MU còn những phương án khác và sẵn sàng thử nghiệm lối chơi mới. Amorim đặc biệt dành lời khen cho Jack Fletcher, cầu thủ trẻ gây ấn tượng mỗi khi được trao cơ hội.

Tuy nhiên, Fernandes không phải cái tên duy nhất vắng mặt. Kobbie Mainoo, Harry Maguire và Matthijs de Ligt cũng không kịp bình phục để đối đầu Newcastle. Ngoài ra, MU cũng không có sự phục vụ của Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui do bận dự CAN Cup 2025.

Lịch sử đối đầu không đứng về phía MU, khi Newcastle thắng 2-0 tại Old Trafford mùa trước và vùi dập "Quỷ đỏ" 4-1 ở St James’ Park. Trong bối cảnh lực lượng tan hoang và phong độ thiếu ổn định, thử thách dành cho MU ở Boxing Day trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết.