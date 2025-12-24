5 'bom tấn' có thể được MU kích hoạt vào đầu năm 2026

Antoine Semenyo: Cầu thủ chạy cánh trái thuộc biên chế Bournemouth được đánh giá là mảnh ghép phù hợp cho sơ đồ 3-4-2-1 của MU hiện tại, thay thế trực tiếp cho Patrick Dorgu có màn thể hiện không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, Semenyo đang nghiêng về khả năng gia nhập một tập thể ổn định hơn là Man City, thay vì chọn đến Old Trafford với không nhiều hy vọng trong việc cạnh tranh danh hiệu.