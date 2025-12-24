5 'bom tấn' có thể được MU kích hoạt vào đầu năm 2026

|
Sau khi dốc toàn bộ vốn liếng để nâng cấp hàng công trong hè 2025, đội hình MU lộ rõ điểm yếu nơi tuyến giữa. Bão chấn thương càn quét lấy đi của HLV Ruben Amorim cả Bruno Fernandes lẫn Kobbie Mainoo, từ đó khiến MU nhiều khả năng phải chi tiền để đón ít nhất một bản hợp đồng chất lượng trong tháng 1/2026.
|
Kenan Yildiz: Sao trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ thu hút sự quan tâm từ cả MU lẫn Real Madrid. Theo The Sun, "Quỷ đỏ" sẵn sàng đầu tư khoản tiền lên đến 9 chữ số để đón ngôi sao tấn công này từ Juventus. Với Yildiz, HLV Amorim sẽ có lựa chọn chất lượng cho cánh trái, từ đó đẩy Matheus Cunha lên thi đấu trong vai trò số 10.
|
Antoine Semenyo: Cầu thủ chạy cánh trái thuộc biên chế Bournemouth được đánh giá là mảnh ghép phù hợp cho sơ đồ 3-4-2-1 của MU hiện tại, thay thế trực tiếp cho Patrick Dorgu có màn thể hiện không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, Semenyo đang nghiêng về khả năng gia nhập một tập thể ổn định hơn là Man City, thay vì chọn đến Old Trafford với không nhiều hy vọng trong việc cạnh tranh danh hiệu.
|
Conor Gallagher: Theo báo chí Anh, Gallagher đã được liên hệ với việc trở lại xứ sương mù. Màn trình diễn xuất sắc của cựu sao Chelsea ở vai trò lùi sâu đã thu hút sự chú ý của đội chủ sân Old Trafford. Các nguồn tin cho thấy "Quỷ đỏ" đang đàm phán để mượn Gallagher từ Atletico Madrid trong phiên chợ giữa mùa.
|
Angelo Stiller: Stiller là mẫu tiền vệ phân phối bóng hàng đầu. Theo dữ liệu của FBRef , khi so sánh với các tiền vệ ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trong năm qua, Stiller xếp ở vị trí thứ 96 với 84,87 đường chuyền mỗi 90 phút và vị trí thứ 98 với 9,74 đường chuyền hướng lên phía trước mỗi 90 phút. Cầu thủ của Stuttgart sẽ là sự bổ sung hoàn hảo, san sẻ gánh nặng với Bruno Fernandes.
|
Elliot Anderson: Thương vụ này rất khó xảy ra, trừ khi MU chi một khoản tiền kỷ lục, đủ để khiến Nottingham từ bỏ ngôi sao số một trong đội hình. Hiện tại, mức giá để sở hữu tiền vệ trụ người Anh đã vượt ngưỡng 100 triệu euro.
