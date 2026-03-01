Trực tiếp Liverpool vs Galatasaray

3h rạng sáng 19/3, Liverpool tiếp đón Galatasaray ở lượt về vòng 16 đội Champions League, sau khi thua 0-1 ở lượt đi.

Liverpool gặp khó trên sân nhà.

Liverpool bước vào tuần thi đấu này với tâm trạng nặng nề khi chuỗi phong độ đáng thất vọng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trận hòa 1-1 ngay tại Anfield trước Tottenham, đội bóng đang vật lộn với nguy cơ xuống hạng, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo cho thầy trò HLV Arne Slot.

Dù Dominik Szoboszlai, người ghi bàn ở trận đấu đó, đã lên tiếng kêu gọi toàn đội “vùng dậy”, màn trình diễn thực tế cho thấy "Lữ đoàn đỏ" vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết nếu muốn tiến xa tại Champions League.

Thử thách sắp tới mang tên Galatasaray càng khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Lịch sử không đứng về phía Liverpool khi họ đã thua tới 11/16 lần gần nhất tại cúp châu Âu sau khi để thua ở lượt đi trên sân khách. Tuy nhiên, Anfield vẫn là điểm tựa lớn, nơi họ giành tới 15 chiến thắng trong 19 trận gần nhất tại đấu trường châu lục.

Ở phía bên kia, Galatasaray tràn đầy tự tin sau khi loại Juventus với tổng tỷ số 7-5 ở vòng play-off. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cũng sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, trong đó có 3 trận giữ sạch lưới. Dù vậy, phong độ sân khách của họ lại là dấu hỏi lớn khi chỉ thắng 1 trong 14 trận xa nhà gần nhất tại châu Âu.

Về lực lượng, Liverpool gần như có đội hình mạnh nhất, trong khi Galatasaray thiếu Davinson Sanchez do treo giò. Những cái tên đáng chú ý gồm Florian Wirtz và Victor Osimhen, chân sút đang đạt phong độ cao với 13 lần tham gia vào bàn thắng trong 9 trận gần đây.

Với lợi thế sân nhà cùng bề dày kinh nghiệm, Liverpool vẫn được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Galatasaray rõ ràng không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Trận đấu hứa hẹn sẽ căng thẳng và giàu kịch tính.