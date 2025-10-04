Real Madrid ra giá bán Valverde

Chelsea, Tottenham và Manchester United được cho là đang theo dõi sát sao tình hình của Federico Valverde tại Bernabeu.

Federico Valverde được nhiều CLB lớn săn đón.

Trong hệ thống chiến thuật mới, Valverde không còn tỏa sáng như trước. Tình hình này khiến ba đội bóng Ngoại hạng Anh lập tức nhập cuộc.

Tottenham xem Valverde là mắt xích quan trọng để nâng cấp tuyến giữa, trong khi Chelsea và đặc biệt là Manchester United coi anh như một thương vụ chiến lược để tái thiết đội hình. Theo nguồn tin từ TeamTalk, Real Madrid sẽ không để tiền vệ 26 tuổi ra đi với giá dưới 80 triệu euro. Một số nguồn tin khác tiết lộ Chelsea thậm chí sẵn sàng dùng Enzo Fernandez để đổi lấy sự phục vụ của Valverde.

Tuy nhiên, phía Real Madrd được cho là sẽ không sốt sắng trong việc đẩy Valverde rời CLB. Với bản thân cầu thủ, anh cũng chưa bày tỏ mong muốn chia tay thủ đô Tây Ban Nha.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Valverde bất ngờ vắng mặt trong chiến thắng 5-0 của Real trước Kairat Almaty tại Champions League, sự kiện khiến dư luận xôn xao về khả năng anh bất đồng với HLV Xabi Alonso.

Một số nguồn tin cho rằng Valverde đã từ chối thi đấu ở vị trí hậu vệ phải, vai trò vốn dành cho Carvajal hoặc Alexander-Arnold nhưng cả hai đều chấn thương.

Tuy nhiên, cầu thủ người Uruguay đã nhanh chóng phủ nhận. Chính Xabi Alonso cũng khẳng định quyết định để anh ngồi ngoài là kế hoạch đã được tính trước, không phải do mâu thuẫn cá nhân.