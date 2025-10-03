Bellingham trở lại vội vàng, Real Madrid thêm nỗi lo

Sự tái xuất sau chấn thương vai của Jude Bellingham đang để lại nhiều dấu hỏi.

Jude Bellingham chưa có phong độ tốt.

Từ derby Madrid đến chuyến làm khách trên sân Kairat thuộc League Phase, Champions League, tiền vệ người Anh đều gây thất vọng, thậm chí bộc lộ rõ sự bực dọc khi rời sân. Ở trận derby, Bellingham trở thành gương mặt tiêu biểu cho sự bất lực của Real: không cú sút nào, chỉ 24 đường chuyền và thường xuyên phải đuổi theo bóng hơn là tham gia tổ chức tấn công.

Trước đó, Bellingham mới chỉ có hai phút ra sân trước Espanyol và 19 phút trước Levante sau 73 ngày ngồi ngoài, nhưng vẫn được Xabi Alonso điền tên đá chính. “Chúng tôi cần tất cả, và Jude là phần quan trọng”, Xabi giải thích ngắn gọn.

Tại Almaty hôm 1/10, thay vì tìm lại cảm giác thi đấu, Bellingham tiếp tục gây thất vọng. Anh chỉ chơi 10 phút trước Kairat nhưng mất bóng đến 4 lần, và sau trận, hình ảnh tiền vệ người Anh lặng lẽ đi thẳng vào đường hầm đã nói lên tâm trạng chán nản.

Trong nội bộ Real, không ít ý kiến lo ngại việc trở lại quá sớm sau ca phẫu thuật vai - vốn được Bellingham rút ngắn một tháng - đang ảnh hưởng xấu tới phong độ. Thực tế, chính cầu thủ này còn từng muốn tái xuất sớm hơn nữa, trước khi được CLB và HLV Xabi Alonso bật đèn xanh.

Nhiệm vụ lúc này của Xabi Alonso là giúp học trò hòa nhập trở lại với một tập thể từng thi đấu bùng nổ trước derby. Trận gặp Villarreal cuối tuần này, sau khi đối thủ vừa đánh rơi ngôi đầu, sẽ là phép thử nghiêm khắc cho cả Real Madrid lẫn Bellingham - nơi nhu cầu chiến thắng quan trọng hơn mọi sự thử nghiệm.