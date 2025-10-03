Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA ra phán quyết về Israel

  • Thứ sáu, 3/10/2025 08:53 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Giữa làn sóng tranh cãi, FIFA tuyên bố không áp dụng án phạt dành cho Israel và nhấn mạnh vai trò của bóng đá trong việc thúc đẩy hòa bình.

FIFA quyết định không trừng phạt Israel.

Trong cuộc họp Hội đồng FIFA hôm 2/10 tại Zurich (Thuỵ Sĩ), Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định: "Chúng tôi có thể và phải thúc đẩy bóng đá trên toàn cầu dựa trên những giá trị gắn kết, giáo dục, văn hóa và nhân đạo". Thông cáo chính thức, FIFA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì "hòa bình và đoàn kết" trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Cuộc họp của FIFA còn có sự hiện diện của Aleksander Ceferin (Chủ tịch UEFA) và Nasser al-Khelaifi (Chủ tịch PSG, đồng thời là quan chức chính phủ Qatar). Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Palestine, Jibril Rajoub cũng có mặt tại Thụy Sĩ.

Thời gian qua, nhiều Liên đoàn Bóng đá châu Âu gây sức ép yêu cầu trục xuất Israel khỏi các giải quốc tế. Liên đoàn Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí công khai kêu gọi UEFA và FIFA hành động. Trước cuộc họp, Na Uy thúc giục UEFA bỏ phiếu tại Ủy ban điều hành về việc loại Israel.

Tuy nhiên, viễn cảnh cấm Israel thi đấu nhanh chóng bị FIFA dập tắt. Israel tiếp tục hành trình tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu khi làm khách trước Na Uy tại Oslo ngày 11/10 và gặp Italy ở Udine 3 ngày sau đó.

Israel hiện thuộc UEFA thay vì AFC. Đội tuyển này đứng thứ 3 bảng I vòng loại World Cup, kém Italy hiệu số. Lúc này, Israel chịu áp lực lớn chưa từng có mỗi khi ra sân thi đấu.

UEFA lúng túng trước tương lai của Israel

Tương lai của các CLB và đội tuyển Israel tại sân chơi châu Âu đang trở thành bài toán nan giải cho UEFA.

09:25 30/9/2025

Israel nguy cơ bị loại khỏi World Cup

Tuyển Israel đứng trước nguy cơ mất tư cách tham dự World Cup 2026 do áp lực từ nhiều phía.

17:59 23/9/2025

Donnarumma mắc sai lầm tai hại

Thủ thành Gianluigi Donnarumma có pha xử lý lỗi trong trận thắng 5-4 của Italy trước Israel tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 9/9.

13:00 9/9/2025

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

FIFA phán quyết Israel FIFA FIFA trừng phạt Israel

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Me Yamal gay tranh cai hinh anh

Mẹ Yamal gây tranh cãi

36 phút trước 08:54 3/10/2025

0

Sheila Ebana, mẹ của ngôi sao bóng đá trẻ Lamine Yamal, tạo nhiều phản ứng trái chiều khi thu tiền những người hâm mộ muốn dùng bữa tối cùng bà.

Nha Kluivert va tuan le vang son hinh anh

Nhà Kluivert và tuần lễ vàng son

2 giờ trước 07:56 3/10/2025

0

Shane ghi bàn cho đội trẻ Barcelona, Ruben nổ súng ở Europa League trong màu áo Lyon, còn Justin vẫn tỏa sáng tại Bournemouth - một tuần lễ vàng son khẳng định di sản bóng đá rực rỡ của gia đình Kluivert.

Dau cham het cho Super League hinh anh

Dấu chấm hết cho Super League

2 giờ trước 07:46 3/10/2025

0

Barcelona quyết định rút khỏi dự án Super League, khiến ý tưởng do chủ tịch Real Madrid Florentino Perez khởi xướng gần như "chết yểu".

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý