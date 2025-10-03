FIFA ra phán quyết về Israel

Giữa làn sóng tranh cãi, FIFA tuyên bố không áp dụng án phạt dành cho Israel và nhấn mạnh vai trò của bóng đá trong việc thúc đẩy hòa bình.

FIFA quyết định không trừng phạt Israel.

Trong cuộc họp Hội đồng FIFA hôm 2/10 tại Zurich (Thuỵ Sĩ), Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định: "Chúng tôi có thể và phải thúc đẩy bóng đá trên toàn cầu dựa trên những giá trị gắn kết, giáo dục, văn hóa và nhân đạo". Thông cáo chính thức, FIFA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì "hòa bình và đoàn kết" trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Cuộc họp của FIFA còn có sự hiện diện của Aleksander Ceferin (Chủ tịch UEFA) và Nasser al-Khelaifi (Chủ tịch PSG, đồng thời là quan chức chính phủ Qatar). Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Palestine, Jibril Rajoub cũng có mặt tại Thụy Sĩ.

Thời gian qua, nhiều Liên đoàn Bóng đá châu Âu gây sức ép yêu cầu trục xuất Israel khỏi các giải quốc tế. Liên đoàn Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí công khai kêu gọi UEFA và FIFA hành động. Trước cuộc họp, Na Uy thúc giục UEFA bỏ phiếu tại Ủy ban điều hành về việc loại Israel.

Tuy nhiên, viễn cảnh cấm Israel thi đấu nhanh chóng bị FIFA dập tắt. Israel tiếp tục hành trình tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu khi làm khách trước Na Uy tại Oslo ngày 11/10 và gặp Italy ở Udine 3 ngày sau đó.

Israel hiện thuộc UEFA thay vì AFC. Đội tuyển này đứng thứ 3 bảng I vòng loại World Cup, kém Italy hiệu số. Lúc này, Israel chịu áp lực lớn chưa từng có mỗi khi ra sân thi đấu.