Israel nguy cơ bị loại khỏi World Cup

  • Thứ ba, 23/9/2025 17:59 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Tuyển Israel đứng trước nguy cơ mất tư cách tham dự World Cup 2026 do áp lực từ nhiều phía.

Israel có thể

Theo truyền thông châu Âu, một cuộc bỏ phiếu bất thường về tư cách tham dự World Cup 2026 của Israel đang được thúc đẩy, dù Liên đoàn Bóng đá Israel phủ nhận, còn UEFA khẳng định phiên họp chính thức chỉ diễn ra vào tháng 12. Nhiều nguồn tin cho biết khả năng xuất hiện một cuộc họp khẩn cấp liên quan tới Israel bởi áp lực từ nhiều phía ngày càng lớn.

Israel hiện thuộc UEFA thay vì AFC. Đội tuyển này đứng thứ 3 bảng I vòng loại World Cup, kém Italy hiệu số. Tuy nhiên, toàn bộ nỗ lực trên sân nguy cơ trở nên vô nghĩa nếu tư cách thành viên của họ bị xem xét.

Báo chí Israel khẳng định các quan chức bóng đá nước này đang ráo riết vận động hành lang, tìm kiếm sự ủng hộ từ những liên minh thể thao để ngăn chặn kịch bản xấu nhất. Một số quốc gia châu Âu, trong đó có Đức và Hungary, được cho là sẵn sàng phản đối việc tổ chức bỏ phiếu.

Cho đến nay, cả UEFA, FIFA và các Liên đoàn Bóng đá liên quan đều chưa đưa ra bình luận chính thức. Nhưng rõ ràng, sự hiện diện của Israel tại World Cup 2026 đang chịu áp lực lớn chưa từng có.

