AFC từ chối yêu cầu của Indonesia ở vòng loại World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giữ nguyên quyết định phân công tổ trọng tài đến từ Kuwait bắt trận Indonesia gặp Saudi Arabia tại vòng loại thứ tư World Cup 2026.

Trọng tài Ahmed Al-Ali vẫn điều khiển trận đấu của Indonesia với Saudi Arabia.

AFC chốt danh sách các tổ trọng tài điều khiển hai trận đấu của Indonesia tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Đáng chú ý, AFC vẫn giữ nguyên phân công ban đầu, chỉ định ông Ahmed Al-Ali (Kuwait) làm trọng tài chính trong trận Indonesia gặp Saudi Arabia ngày 8/10.

Các trợ lý của ông Al-Ali gồm Abdul Al-Anzi, Ahmed Abbas và Ammar Ashknani, trong khi trọng tài VAR là Abdullah Jamali cùng trợ lý VAR Abdullah Al-Kandari.

Trước đó, khi có thông tin tổ trọng tài đến từ Kuwait được bố trí điều hành trận đấu này, phía Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã không hài lòng. Theo PSSI, AFC từng hứa sẽ không để các trọng tài khu vực Tây Á bắt chính những trận của Indonesia với Iraq hoặc Saudi Arabia. Vì vậy, Chủ tịch PSSI - Erick Thohir đã gửi công văn lên AFC, đề nghị thay thế bằng các trọng tài “trung lập” hơn đến từ Australia, Nhật Bản, Trung Quốc hoặc châu Âu.

Lý do khiến Indonesia dè chừng các trọng tài Tây Á bắt nguồn từ những tranh cãi trước đây. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026, trọng tài Ahmed Akaf (Oman) từng bị chỉ trích dữ dội khi cho bù giờ tới hơn 10 phút trong trận Indonesia gặp Bahrain, dù bảng điện tử thông báo chỉ 6 phút. Quyết định này tạo điều kiện để Bahrain ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng, khiến PSSI bức xúc và để lại tâm lý hoài nghi với các trọng tài cùng khu vực.

PSSI từng kiến nghị không để các trọng tài Tây Á bắt chính các trận đấu của Indonesia.

Trong khi đó, ở trận gặp Iraq ngày 11/10, AFC phân công tổ trọng tài người Trung Quốc điều khiển. Trọng tài chính là ông Ma Ning - người nổi tiếng nghiêm khắc và thường xuyên rút thẻ phạt với các cầu thủ có hành vi phạm lỗi trên sân. Các trợ lý của ông gồm Zhou Fei, Zhang Shang và Shen Yan Hu. VAR do trọng tài Fu Ming đảm nhận, với sự hỗ trợ của trợ lý người Thái Lan - Sivakorn Bo Adom.

Quyết định của AFC cho thấy cơ quan này muốn giữ nguyên tính ổn định trong phân công trọng tài, bất chấp sức ép từ PSSI. Đây sẽ là thách thức không nhỏ với Indonesia, bởi tâm lý e ngại các trọng tài Tây Á vẫn còn hiện hữu sau những tranh cãi trong quá khứ.