Số phận lại 'trêu' Công Phượng và đồng đội?

Khi suất thăng hạng tại giải hạng Nhất 2025/26 giảm còn 1,5, cơ hội trở lại V.League của Công Phượng cùng Đồng Nai trở nên khó khăn hơn.

Đội bóng của Công Phượng sẽ khó khăn hơn khi VFF điều chỉnh suất thăng - xuống hạng. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Đồng Nai khởi đầu mùa giải mới ở cúp Quốc gia 2025/26 theo cách đầy hứng khởi: đánh bại Becamex TP.HCM - một đại diện V.League - với tỷ số 3-1, dù không đăng ký Công Phượng và chỉ tung Minh Vương từ ghế dự bị. Chiến thắng ấy lập tức thắp lại niềm tin rằng giấc mơ thăng hạng V.League không hề phù phiếm, sau khi họ từng gục ngã trước “cánh cửa thiên đường” vì thất bại trong trận play-off mùa trước.

Sự khởi sắc này càng có giá trị khi xét trên thực tế: nếu không cần Công Phượng, không cần Minh Vương đá chính mà vẫn thắng thuyết phục một đội bóng giàu tham vọng ở V.League, thì ở giải hạng Nhất, thầy trò Nguyễn Việt Thắng chẳng ngán ngại đối thủ nào. Về lý thuyết, Đồng Nai sở hữu chiều sâu và bản lĩnh để tin mình mạnh hơn phần còn lại. Nhưng bóng đá luôn chứa những nghịch lý phũ phàng.

Niềm vui chưa kéo dài, Đồng Nai lập tức nhận tin dữ: Hòa Bình rút lui khiến hạng Nhất chỉ còn 12 đội. VPF và VFF phải điều chỉnh suất thăng hạng, từ 2 suất trực tiếp xuống chỉ còn 1 suất trực tiếp và 1 suất play-off. Nghĩa là thay vì rộng cửa trở lại V.League, mọi toan tính giờ trở nên khắc nghiệt gấp bội.

Với Đồng Nai, đây chẳng khác nào một bóng ma quay lại ám ảnh. Nếu chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng, họ sẽ thêm một lần bước vào “canh bạc sinh tử” - và không ai khác, Công Phượng sẽ là người bị soi chiếu nhiều nhất. Bởi chính anh từng sút hỏng quả penalty định mệnh ở phút 74 trong trận play-off mùa trước, góp phần khiến giấc mơ thăng hạng sụp đổ.

CLB Đồng Nai cần nỗ lực rất nhiều ở mùa này.

Mùa này, Công Phượng có thêm sự đồng hành từ hai người đồng đội cũ ở HAGL - Minh Vương và Xuân Trường - bên cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm như Tấn Trường, Tấn Sinh. Nhưng Đồng Nai cũng không thể coi thường những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Bắc Ninh mang đến một đội hình với nhiều cựu tuyển thủ quốc gia: Tuấn Linh, Ngân Văn Đại, Mai Xuân Quyết, Hải Huy, Đức Chinh. Quảng Ninh sở hữu dàn cầu thủ quen mặt V.League như Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú. Về chất lượng và bản lĩnh, họ hoàn toàn có thể tạo ra cuộc đua sòng phẳng với Đồng Nai.

Trong bối cảnh ấy, một lần trượt chân thôi cũng có thể khiến Công Phượng và đồng đội lại bị đẩy vào kịch bản nghiệt ngã.

Khi Hoàng Đức hay Văn Lâm từng chỉ “ghé” hạng Nhất một mùa rồi lập tức trở lại V.League, việc Công Phượng phải “ngâm” thêm một năm ở giải đấu này rõ ràng khó chấp nhận. Đặc biệt với một cầu thủ luôn gắn liền với kỳ vọng và sự soi xét.

Để số phận không còn trêu ngươi, Công Phượng cần thúc giục cả tập thể chơi với sự tập trung cao nhất từ vạch xuất phát. Từng cơ hội phải được chắt chiu, từng điểm số phải được bảo toàn. Chỉ có cách tăng tốc sớm, bứt khỏi sự đeo bám của đối thủ như cách Hoàng Đức làm mùa trước, Đồng Nai mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn mang tên play-off.

Với Công Phượng, thăng hạng không chỉ là đích đến của một mùa bóng. Nó còn là lời giải thoát cho chính anh, để xóa đi cú sút hỏng định mệnh và chấm dứt nỗi ám ảnh cứ trở đi trở lại mỗi khi mùa giải mới bắt đầu.