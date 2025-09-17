Hàng loạt án phạt nặng ở giải vô địch futsal U20 Quốc gia

VFF kỷ luật 5 HLV và cầu thủ của hai đội Thái Sơn Nam và Sài Gòn Titans vì có hành vi tiêu cực trong thi đấu tại Giải vô địch futsal U20 Quốc gia.

5 cầu thủ và HLV bị phạt ở Giải vô địch futsal U20 Quốc gia.

VFF công bố án kỷ luật đối với 5 HLV và cầu thủ sau trận đấu giữa U20 Thái Sơn Nam và U20 Sài Gòn Titans hôm 13/9. Các mức phạt bao gồm treo giò từ 4 đến 8 trận và tiền phạt lên đến 10 triệu đồng.

Án phạt nặng nhất thuộc về Nguyễn Chí Bảo (U20 Thái Sơn Nam). Anh bị đình chỉ thi đấu 8 trận và phạt 10 triệu đồng do có hành vi làm sai lệch kết quả trận đấu. Cùng đội bóng này, Trương Minh Tuấn cũng nhận án phạt 7,5 triệu đồng và bị cấm thi đấu 5 trận. Ở phía Sài Gòn Titans, Đinh Bộ Thành chịu mức phạt tương tự và bị treo giò 4 trận.

Không chỉ cầu thủ, hai HLV trưởng là Nguyễn Bảo Trung (Thái Sơn Nam) và Trương Quốc Tuấn (Sài Gòn Titans) cũng bị xử lý. Cả hai đều phải nộp phạt 7,5 triệu đồng và bị cấm chỉ đạo 4 trận liên tiếp vì để học trò thi đấu dưới sức, có biểu hiện tiêu cực.

Trong trận đấu ngày 13/9, dù sớm dẫn trước 2 bàn, những Thái Sơn Nam lại để đối thủ gỡ hòa ở những phút cuối. Trận hòa này giúp cả hai đội cùng vào bán kết nhưng khiến Thái Sơn Nam vẫn xếp sau Sài Gòn Titans do thua hiệu số. Ở loạt trận bán kết chiều 17/9, Sài Gòn Titans sẽ gặp Thái Sơn Bắc còn Tân Hiệp Hưng TP.HCM sẽ đối đầu với Thái Sơn Nam.

Tuy nhiên, với những án phạt này đồng nghĩa 5 cá nhân nói trên sẽ vắng mặt cho đến vòng chung kết hoặc trận tranh hạng Ba ngày 19/9, đồng thời tiếp tục ngồi ngoài ở một số giải đấu khác do VFF quản lý.