HLV đầu tiên mất việc ở V.League 2025/26

HLV Makoto Teguramori của Hà Nội trở thành người đầu tiên mất việc khi V.League 2025/26 mới chỉ đi qua 4 vòng đấu.

HLV Makoto Teguramori trở thành người đầu tiên mất việc ở V.League 2025/26. Ảnh: Hanoi Football Club.

Thành tích yếu kém là nguyên nhân chính khiến ban lãnh đạo Hà Nội buộc phải nói lời chia tay với HLV Makoto Teguramori. Thông báo chính thức được phát đi chiều 16/9.

Sau 4 vòng V.League 2025/26, Hà Nội chưa có nổi một chiến thắng (dù rằng họ mới đá 3 trận). Ở Cúp Quốc gia, Văn Quyết và các đồng đội bị Thể Công Viettel loại ngay từ vòng sơ loại. Tính cả ở hai đấu trường, Hà Nội có 4 trận không thắng, chỉ ghi 3 bàn và thủng lưới tới 7 lần, rơi xuống nhóm cuối bảng.

Không chỉ gây thất vọng về kết quả, lãnh đạo của đội bóng thủ đô còn không hài lòng với lối chơi mà HLV Teguramori xây dựng. Đội bóng thiếu sự gắn kết, dễ dàng đánh mất thế trận mỗi khi đối phương gia tăng sức ép. Hình ảnh một tập thể từng nhiều lần cạnh tranh ngôi vương không còn hiện diện, thay vào đó là một Hà Nội mong manh, dễ tổn thương và thiếu bản lĩnh.

HLV Makoto Teguramori được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng của Hà Nội từ nửa sau mùa giải trước, thay thế HLV Lê Đức Tuấn. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Nhật Bản, đội bóng từng trở lại mạnh mẽ, kết thúc mùa giải với vị trí á quân sau quãng thời gian dài ngụp lặn ngoài top 4.

Hà Nội chưa thắng trận nào kể từ đầu mùa. Ảnh: Hanoi Football Club.

Thành tích đó giúp ban lãnh đạo và người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng rằng đội bóng sẽ lột xác ở mùa giải mới, đặc biệt khi CLB đặt mục tiêu giành ít nhất một danh hiệu để kỷ niệm cột mốc 20 năm thành lập.

Thế nhưng, chỉ sau vài trận đầu tiên của mùa giải 2025/26, Văn Quyết cùng các đồng đội không tạo được sự gắn kết trên sân, hàng thủ liên tục mắc sai lầm và hàng công thiếu sắc bén. Những thất bại liên tiếp khiến Hà Nội đánh mất niềm tin nơi khán giả.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhằm đảm bảo sự ổn định về chuyên môn và chuẩn bị tốt cho các trận đấu sắp tới, Ban lãnh đạo của Hà Nội lựa chọn ông Yusuke Adachi tạm thời dẫn dắt đội bóng. Hiện tại, ông Yusuke Adachi đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật của Hà Nội.