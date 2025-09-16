Con gái út Kiatisuk gây bất ngờ với màn 'lột xác'

Krittaya Senamuang (Perth), con gái út của HLV Kiatisuk Senamuang, gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện trong loạt ảnh tốt nghiệp đại học.

Con gái út của HLV Kiatisuk ngọt ngào ở tuổi 22. Ảnh: FBNV.

Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp lẫy lừng trên sân cỏ, HLV Kiatisuk còn khiến người hâm mộ trầm trồ khi có ba cô con gái xinh xắn. Trong đó, Krittaya Senamuang - tên gọi thân mật là Perth, mới đây trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau loạt ảnh ngày tốt nghiệp.

Ở tuổi 22, Perth cho thấy sự lột xác ngoạn mục so với thời thiếu nữ. Ái nữ nhà "Zico Thái" ghi điểm tuyệt đối với gương mặt thanh tú, đường nét dịu dàng và nụ cười ngọt ngào. Những khung hình cận cảnh trong lễ tốt nghiệp khiến không ít người xuýt xoa, khẳng định cô hoàn toàn có thể sánh ngang các thí sinh hoa hậu.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cô còn được biết đến là người thông minh, năng động và tự tin. Chính sự trưởng thành và rạng rỡ trong ngày lễ trọng đại càng khiến Perth trở thành niềm tự hào lớn của HLV Kiatisuk.

Cách đây vài năm khi "Zico Thái" đang là HLV của HAGL, Perth từng gây chú ý khi xuất hiện cùng những gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam như Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương trong các video trò chuyện trên kênh Zico Channel.

Thậm chí, netizen Việt Nam và Thái Lan từng nhiệt tình “đẩy thuyền” Perth và Văn Toàn sau màn tương tác dễ thương trong một video đạt gần 1 triệu lượt xem. Những khoảnh khắc thân thiết của cả hai khiến dân mạng liên tục giục giã cựu tiền đạo HAGL trở thành “rể nhà thầy Zico”.

Perth (ở giữa) nổi bật hơn hẳn so với hai chị gái của mình. Ảnh: FBNV.

Không chỉ gây sốt ở Việt Nam, Perth còn khá nổi tiếng tại Thái Lan nhờ series "Talk with Perth", nơi cô trò chuyện với nhiều cầu thủ hàng đầu của bóng đá xứ chùa vàng. Trang cá nhân của cô hiện thu hút gần 70.000 lượt theo dõi.

Phong cách của Perth cũng đa dạng, khi diện váy hoa pastel, cô toát lên vẻ nữ tính, ngọt ngào, lúc khác lại gây ấn tượng mạnh với những set đồ thể thao hoặc croptop cá tính.

Dù bận rộn với công việc, HLV Kiatisuk vẫn luôn sát cánh cùng Perth và gia đình trong những sự kiện quan trọng. Nhà cầm quân sinh năm 1974 cũng thường xuyên đưa cả nhà đến sân cổ vũ Liverpool - đội bóng mà ông đang đảm nhận vai trò Giám đốc Kỹ thuật tại trung tâm đào tạo trẻ khu vực Thái Lan, cũng như các trận đấu quan trọng của tuyển Thái Lan.