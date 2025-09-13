Chuyên gia Nhật Bản muốn đưa CAHN vươn tầm châu Á

Tân Giám đốc Thương mại - Jun Togari đặt mục tiêu giúp CAHN trở thành đội bóng số có giá trị thương mại số 1 Đông Nam Á và nằm trong top của châu Á trong 2 năm tới.

“Trong 2 năm tới, mục tiêu của tôi dành cho CAHN là xây dựng thương hiệu, hình ảnh và thành tích vững chắc ở Đông Nam Á, để từ đó tiến ra sân chơi châu Á trong tương lai”, ông Jun Togari khẳng định trong buổi nhậm chức Giám đốc Thương mại của CAHN sáng 13/9.

Ông Jun Togari có 32 năm kinh nghiệm làm việc tại CLB Urawa Red – Nhật Bản. Trong thời gian làm việc tại đây, ông giúp Urawa Red trở thành đội bóng có doanh thu, lượng người hâm mộ hàng đầu của J.League. Với những thành tựu trên, chuyên gia người Nhật Bản đặt mục tiêu sẽ đưa CAHN trở thành 1 đội bóng “hình mẫu” ở Việt Nam.

Ông cho rằng thị trường bóng đá Việt Nam và Nhật Bản có nhiều khác biệt. Người hâm mộ Việt thường có xu hướng lựa chọn sản phẩm giá rẻ, tương tự như giai đoạn trước đây ở Nhật khi từng đối mặt với sự cạnh tranh giữa hàng thật và hàng giả. Vì thế, theo ông Togari, điều quan trọng khi đến Việt Nam là phải tôn trọng văn hóa, lịch sử, đồng thời xây dựng tình yêu đủ lớn với CLB. Khi tình yêu ấy đủ mạnh, người hâm mộ sẽ sẵn sàng ủng hộ và chi tiền cho sản phẩm chính hãng.

“Thương hiệu của CAHN không chỉ dừng lại ở Việt Nam mà còn mang tầm vóc quốc tế. Song song, chúng tôi sẽ đồng hành trong việc xây dựng học viện bóng đá học đường – một dự án mà đội đã ấp ủ từ lâu”, ông khép lại.

Với việc sở hữu nhiều ngôi sao, CAHN hiện tại đang là một trong những đội bóng sở hữu lượng fans đông đảo hàng đầu Việt Nam. Sự có mặt của ông Jun Togari trong vai trò Giám đốc Thương mại được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng ngành Công an có trở thành “biểu tượng” mới của bóng đá Việt Nam.