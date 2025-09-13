'Siêu nhân' Valverde

Federico Valverde đang viết nên một câu chuyện đặc biệt ở bóng đá đỉnh cao: câu chuyện về sức bền, sự đa năng và tầm ảnh hưởng không thể thay thế.

Từ ngày 1/8/2024 đến nay, tiền vệ người Uruguay chơi tới 77 trận, 6.573 phút - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại La Liga. Con số ấy không chỉ chứng minh thể lực siêu phàm, mà còn cho thấy vai trò trung tâm của anh ở cả Real Madrid lẫn đội tuyển Uruguay.

Nguồn năng lượng bất tận

Ở tuổi 27, Valverde gần như không nghỉ. Trong suốt hơn 400 ngày qua, anh chỉ vắng mặt 7 trận cho cả CLB và ĐTQG. Trung bình, cứ 5 ngày rưỡi, người hâm mộ lại thấy Valverde ra sân. Tại La Liga mùa này, anh chơi trọn vẹn 270 phút; với Uruguay, thêm 180 phút. Tính tổng cộng, Valverde cùng Courtois và Huijsen là ba cái tên chưa nghỉ phút nào.

Hình ảnh Valverde với chiếc lưỡi thè ra vì kiệt sức sau mỗi trận đấu dường như trở thành “biểu tượng”. Anh luôn ra sân hết mình, không thỏa hiệp, và là sự lựa chọn không thể bàn cãi dưới tay Ancelotti, Xabi Alonso hay Marcelo Bielsa.

Nếu Real Madrid cần một tiền vệ trung tâm, Valverde có mặt. Nếu cần một hậu vệ phải, anh vẫn đảm đương. Chỉ riêng mùa trước, cầu thủ người Montevideo đã chơi ở 6 vị trí khác nhau, từ trung tâm, cánh, cho đến vai trò trụ. Không ngẫu nhiên mà Ancelotti từng thốt lên: “Cậu ấy là tiền vệ hay nhất, là hậu vệ hay nhất, tôi không biết nữa…”.

Không chỉ bền bỉ, Valverde còn hiệu quả.

Mùa trước anh ghi 11 bàn và kiến tạo 8 lần, trực tiếp in dấu giày vào 19 bàn thắng. Với khả năng sút xa, giữ bóng và phân phối, anh mang đến sự cân bằng hiếm có - vừa giúp đội kiểm soát trận đấu, vừa tạo đột biến khi cần.

Niềm tin từ mọi HLV

Xabi Alonso, người từng so sánh anh với huyền thoại Steven Gerrard, nhận xét: “Tôi hiếm thấy cầu thủ nào như cậu ấy. Chạy không biết mệt, sút tốt, chơi ở bất kỳ đâu… Mọi HLV đều muốn có một Fede trong đội”.

Lời khen ấy không quá lời. Valverde đã chứng minh giá trị ở FIFA Club World Cup 2025 với bàn thắng vào lưới Pachuca, và tại La Liga anh cũng để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Vinicius trước Mallorca. Dù thống kê phòng ngự giảm nhẹ so với mùa trước, anh vẫn là cái tên không thể xoay vòng trong hệ thống của Xabi.

Câu hỏi lớn đặt ra lúc này: liệu Valverde có được cho nghỉ? Trước trận gặp Real Sociedad cuối tuần này, anh là một trong hai cầu thủ Nam Mỹ (cùng Mastantuono) chỉ vừa trở lại Madrid sau loạt trận quốc tế, hầu như không kịp tập luyện. Dù vậy, với thói quen “luôn ra sân”, thật khó để tưởng tượng Real Madrid thi đấu mà không có anh.

Federico Valverde không chỉ là một cầu thủ xuất sắc, mà còn là biểu tượng về tinh thần chiến đấu và sự bền bỉ. Trong kỷ nguyên bóng đá nơi xoay tua và dưỡng sức là điều bắt buộc, “El Halcón” vẫn miệt mài bay không biết mệt, trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình chinh phục của Real Madrid và Uruguay.