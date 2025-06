Real Madrid sắp có đội trưởng mới 26 tuổi

Theo Marca, Valverde tiến gần hơn đến chiếc băng thủ quân danh giá của Real Madrid. Với việc Luka Modric và Lucas Vazquez lần lượt chia tay, Dani Carvajal đã 33 tuổi và khả năng không còn gắn bó lâu, cầu thủ người Uruguay chuẩn bị bước lên một nấc thang mới trong hành trình gắn bó lâu dài với "Los Blancos".

Từ những ngày đầu cập bến Bernabeu, Valverde không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Mùa giải vừa qua, Valverde trở thành cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất đội, với tổng cộng 5.029 phút trên sân, vượt xa Mbappe và Bellingham. Sự bền bỉ và ổn định ấy giúp tiền vệ 26 tuổi trở thành trụ cột không thể thiếu cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ.

Không chỉ đa năng, Valverde còn là biểu tượng của sự linh hoạt. Anh có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau từ hậu vệ phải, tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm xây dựng lối chơi cho đến việc chơi như một trung vệ khi cần. Chính sự toàn diện này giúp anh được xem là người kế tục xứng đáng chiếc áo số 8 huyền thoại tại Real Madrid, đồng thời là mắt xích quan trọng trong chiến thuật của đội bóng.

Dưới thời HLV mới Xabi Alonso, Real Madrid hướng đến lối chơi nhanh, áp sát và kỷ luật, rất phù hợp với phong cách thi đấu năng nổ, đầy nhiệt huyết của Valverde. Với thái độ chuyên nghiệp và tinh thần không ngừng cống hiến, anh được kỳ vọng sẽ giữ vai trò đầu tàu, một trong những trụ cột quan trọng nhất dưới triều đại mới.

Mùa giải tới hứa hẹn sẽ chứng kiến một Valverde mạnh mẽ, toàn diện và là thủ lĩnh mới trên sân, qua đó tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

