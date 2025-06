PSG vô địch với 4,1% cơ hội

Trước mỗi mùa giải Champions League, siêu máy tính của Opta lại chạy trình mô phỏng để tìm xem ai đạt tỷ lệ vô địch cao nhất. Sau 10.000 lần thử, nó dự đoán Paris Saint-Germain chỉ đạt 4,1% cơ hội chiến thắng. Chỉ số của câu lạc bộ nước pháp tương đương Bayern Munich, thấp hơn cả Liverpool (4,2%) Barcelona (5,2%).

Họ xếp thứ 9 trong danh sách cơ hội có “cúp tai voi”. Siêu máy tính đánh giá cao Manchester City hay Real Madrid trong mùa giải này.

Tuy nhiên, PSG đập tan nghi ngờ của giới chuyên môn hay tỷ lệ tính toán từ công nghệ cao. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Luis Enrique phô diễn thứ bóng đá tấn công đẹp mắt với một đội hình trẻ trung. Họ đánh bại Inter Milan ở một trong những trận chung kết Champions League chênh lệch nhất. Không chỉ thể hiện ở tỷ số 5-0, các ngôi sao của sân Công viên các Hoàng tử liên tục dồn ép và không cho đối thủ chơi bóng.

Mô hình tính toán của Opta hoạt động dựa trên bài toán xác suất với đầu vào là dữ liệu lớn. Công ty nghiên cứu lấy tỷ lệ cược của nhà cái kèm thêm bảng xếp hạng sức mạnh tính toán trên dữ liệu quá khứ và thành tích gần.

Siêu máy tính xem xét tương quan hai đội bất kỳ, rồi thực hiện mô phỏng tuần tự hàng chục nghìn lần để cho ra kết quả.

Một lần nữa, bóng đá cho thấy đây là môn thể thao khó dự đoán thế nào, bất chấp sự phát triển của công nghệ và thuật toán. Một PSG 4,1% cơ hội chiến thắng ở đầu giải có lần đầu tiên vô địch, khi mất ngôi sao lớn nhất vào tay Real Madrid. Trong khi đó, những đội được dự báo tiến sâu, vô địch lại bị loại sớm.

Từ mức đánh giá siêu thấp, đến trước trận chung kết, PSG trở thành ứng cử viên số một. Máy tính Opta tính ra cơ hội thắng của câu lạc bộ nước Pháp là 56,6%, so với 43,4% của đối thủ.

