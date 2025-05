'Sân chơi' của Jensen Huang

Computex được xem là một trong những sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới, đặc biệt ở mảng máy tính và linh kiện phụ trợ. Trong nhiều năm, sức hút của nó giảm sút khi mảng này bị đóng băng, PC, laptop ít biến chuyển.

Nhờ cơn sốt AI, đặc biệt là Jensen Huang, một người được sinh ra ở đảo Đài Loan, triển lãm nóng trở lại. Ngoài màn giới thiệu cho Nvidia, ông liên tục có mặt ở những diễn đàn khác trong khuôn khổ sự kiện và mang ánh đèn đến các đối tác của mình.

Với hơn 3.000 tỷ USD trên thị trường chứng khoán, giá trị vốn hoá của Nvidia có thể còn cao hơn toàn bộ công ty phần cứng có mặt ở Computex 2025 cộng lại. Hãng này còn không có gian hàng chính thức tại sự kiện, nhưng logo của họ vẫn xuất hiện ở khắp ngõ ngách của triển lãm máy tính.

Chẳng phải sản phẩm phần cứng hay giải pháp nổi bật, việc hợp tác với Nvidia trở thành thứ mà nhiều nhà sản xuất muốn khoe. Trung tâm gian hàng MediaTek, hãng chip có số lượng xuất xưởng lớn nhất hiện tại, là chiếc máy tính mini họ làm cùng Nvidia.

Chiếc DGX Spark, sản phẩm AI đầu cuối hiếm hoi mà khách hàng cá nhân có thể tiếp cận. Nó sử dụng nền tảng GB10 của kiến trúc Blackwell Grace tương tự các dòng card đắt tiền. Năng lực tính toán của sản phẩm vừa đủ để hoạt động ở quy mô cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ. Sản phẩm là một phần trong chiến lược hợp tác của MediaTek và Nvidia, làm chip AI chuyên dụng trên nền tảng Arm, tiết kiệm điện và sinh ít nhiệt.

Giống như cách từng làm với card đồ họa chơi game, Nvidia dần chia sẻ thành công của mình tới các đối tác tại đảo Đài Loan. Thay vì độc quyền phần cứng, Jensen Huang cung cấp giải pháp NV Link để đối tác có thể tùy biến trên nền tảng của họ. Bằng cách này, nhiều công ty khác có thể tham gia vào sân chơi AI.

Tương tự trong trường hợp DGX Spark, chiếc máy giống như phiên bản Founder Edition của GPU Nvidia. Chip GB10 được cung cấp cho nhiều đối tác để tự sản xuất máy tính, bán đến tay khách hàng.

Leadtek, công ty có trụ sở tại đảo Đài Loan cũng gây chú ý sau thành công của Nvidia. Đây vốn là đơn vị độc quyền phân phối card đồ hoạ của hãng tại châu Á. Khi cơn sốt AI bùng nổ, Leadtek được săn đón khi họ cũng là bên duy nhất bán các dòng GPU chuyên dụng cho huấn luyện và vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Tận dụng cơ hội, công ty mở rộng thêm giải pháp trọn gói để chạy AI cho khách hàng cuối.

Jensen Huang mang đến cơ hội mới cho các hãng linh kiện gốc gác đảo Đài Loan, nhưng làn sóng chưa phủ đến mảng máy tính cá nhân. Sau sự bùng nổ laptop AI năm ngoái, thị trường thể hiện phản ứng chậm chạp. Ông Samson Hu, Giám đốc điều hành của Asus, cho rằng cần thêm nhiều năm nữa để tính năng trí tuệ tạo sinh giúp thị trường khôi phục.

Giữa làn sóng này, các hãng Windows dần xoay trục trở về các tính năng truyền thống, nơi họ phải vượt qua đối thủ lớn nhất của mình. Xu hướng chung của máy tính xách tay ở Computex 2025 là giảm kích thước và tối ưu sức mạnh trên từng watt điện.

Tại sự kiện, gian hàng của Asus, Acer dành nhiều không gian để khoe những mẫu máy mỏng nhẹ của họ, thay vì gaming hầm hố. Những mẫu Acer Swift Edge hay Zenbook A đều dễ dàng vượt qua MacBook về trọng lượng, giải quyết nhiều vấn đề của người dùng. Các hãng cũng nỗ lực nâng cấp chất liệu để khách hàng không phải đánh đổi về pin hay cứng vững thân máy.

Về cấu hình, Qualcomm, Intel và AMD đưa nhau vào cuộc chiến không khoan nhượng. Không chỉ sức mạnh thuần, 3 nhà sản xuất tìm cách để chip của mình dùng ít điện, bớt sinh nhiệt. Snapdragon X thắng thế ở phương diện này, nhưng quá thiếu thốn ứng dụng ngay lúc này.

Ngoài chip, RAM hay SSD cũng là các linh kiện cung cấp sức mạnh cho Mac nhờ tốc độ đọc ghi cao. Các nhà sản xuất Windows dần phản công với DDR5 mới cùng PCIe 5.0.

Ví dụ, dòng SSD NVMe Fury Renegade G5, flagship của Kingston, có tốc độ đọc ghi tuần tự đến hơn 14.000 MB/s. Con số gấp đôi thành tích ghi nhận được trên MacBook Pro M4. Nhờ vậy, máy tính Windows đời mới có thể truy xuất dữ liệu liên tục nhanh hơn hẳn.

