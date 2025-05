Galaxy S25 series thiết lập tiêu chuẩn mới của điện thoại AI

Ba tháng sau ngày ra mắt, Galaxy S25 series dần khẳng định vai trò như trợ lý AI cá nhân, hỗ trợ người dùng giao tiếp, sáng tạo và lan tỏa giá trị Việt bằng công nghệ.

Tiếp nối thành công của Galaxy S24, Galaxy S25 series nâng tầm trải nghiệm với Galaxy AI có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phản hồi theo ngữ cảnh, trong đó nổi bật là tính năng “Thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng lời nói”.

Galaxy AI - “cánh tay đắc lực AI” hỗ trợ trong đời sống

Chỉ với một câu lệnh, Galaxy AI sẽ phân tích yêu cầu và thực thi đồng thời nhiều hành động trên các ứng dụng, từ tìm kiếm nội dung đến ghi chú, đặt lịch hay gửi tin nhắn.

Người dùng sử dụng Galaxy S25 để tìm kiếm địa điểm và gửi cho bạn bè chỉ bằng một câu nói.

Galaxy S25 series còn thiết lập tiêu chuẩn mới cho trí tuệ nhân tạo trên smartphone, khi không chỉ xử lý dữ liệu tĩnh mà còn có khả năng quan sát, hiểu và phản hồi theo thời gian thực.

Galaxy S25 series có thể nhận diện nội dung khi người dùng hướng camera vào đối tượng và nhanh chóng đưa ra phản hồi phù hợp nhờ sự kết hợp giữa Gemini Live và Visual AI theo thời gian thực. Now Bar và Now Brief hoạt động như “trợ lý chủ động”, liên tục cập nhật lịch trình, thói quen sử dụng và ứng dụng liên quan để đưa ra gợi ý cá nhân hóa theo thời điểm trong ngày.

Galaxy S25 cùng người dùng tìm hiểu về nền quốc học nước nhà trong hoạt động trải nghiệm “Một đêm hóa sĩ tử” với chủ đề “Galaxy AI hiểu tiếng Việt, tôn vinh tri thức Việt”.

Nền tảng cho các tính năng Galaxy AI trên Galaxy S25 series là vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy với cải tiến về CPU và GPU. Nâng cấp đáng chú ý còn nằm ở NPU với tốc độ xử lý nhanh hơn 45% so với thế hệ trước.

Hệ thống Personal Data Engine cho phép AI hoạt động trực tiếp trên thiết bị, phân tích thói quen sử dụng để đưa ra gợi ý phù hợp mà không cần gửi dữ liệu lên đám mây. Tất cả dữ liệu nhạy cảm được mã hóa và lưu trữ cục bộ trong Knox Vault. Đây là điểm nhấn cho thấy định hướng phát triển AI theo hướng cá nhân, linh hoạt và đảm bảo an toàn thông tin người dùng.

Hệ thống camera tích hợp Galaxy AI tôn vinh và lan tỏa giá trị Việt Nam

Galaxy S25 series tiếp tục duy trì thế mạnh nhiếp ảnh với hệ thống camera được nâng cấp. Công nghệ Nightography thế hệ mới giúp ghi lại hình ảnh rõ nét, ít nhiễu và giữ được nhiều chi tiết hơn trong tình huống phức tạp về ánh sáng. Bộ công cụ ProVisual Engine ứng dụng thuật toán AI xử lý ảnh theo thời gian thực, như tự động cân bằng sáng, tái tạo màu sắc và nhận diện chủ thể.

Galaxy S25 Ultra ghi lại khoảnh khắc tự hào dân tộc nhờ sự kết hợp giữa hệ thống camera chuyên nghiệp và loạt tính năng Galaxy AI.

Galaxy S25 series mang đến loạt công cụ hỗ trợ sáng tạo bằng AI như Audio Eraser loại bỏ tạp âm, Auto Trim cắt ghép các đoạn nổi bật trong video, Best Face cho phép chọn ra biểu cảm tốt nhất trong ảnh chụp nhóm, hay nổi bật nhất là Object Eraser giúp khoanh vùng đối tượng và xóa vật thể một cách hài hòa.

Tính năng Object Eraser trên Galaxy S25 series giúp mang đến khung hình trọn vẹn hơn.

Máy được trang bị màn hình 6,9 inch - lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Galaxy S - giúp hiển thị khung hình rõ ràng và thuận tiện cho việc xử lý hậu kỳ. Vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy tối ưu thời lượng pin để người dùng có thể ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp, trong khi thiết kế mới mỏng và nhẹ hơn giúp họ dễ dàng tận hưởng lợi thế về camera mà không còn phải đánh đổi sự cơ động.

Đặc biệt, bút S Pen đi cùng máy tiếp tục là công cụ hỗ trợ sáng tạo, giúp người dùng dễ dàng ghi chú, phác thảo ý tưởng hoặc thao tác chính xác khi chỉnh sửa nội dung.

Sự đầu tư cho công nghệ nhiếp ảnh trên Galaxy S25 series cũng là cơ sở để Samsung Việt Nam phối hợp Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tạo nội dung “Galaxy AI hiểu tiếng Việt, tôn vinh du lịch Việt”. Đây là sân chơi để người trẻ thể hiện tình yêu quê hương, đồng thời là dịp khẳng định vai trò của Galaxy AI trong việc tôn vinh giá trị Việt.

Galaxy S25 Ultra ghi lại khoảnh khắc ấn tượng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trong thời điểm hoạt động kỷ niệm lớn của dân tộc diễn ra trên khắp cả nước, Galaxy S25 series không chỉ đóng vai trò như thiết bị công nghệ, mà còn là ­“cánh tay đắc lực AI” giúp ghi lại, chia ­sẻ và lan tỏa những khoảnh khắc tự hào.