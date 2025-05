PSG chạm tay đến vinh quang sau chuỗi ngày tủi hổ

Rạng sáng 1/6, PSG đánh bại Inter Milan 5-0 để vô địch Champions League. Đó không chỉ là chiến thắng của một đội bóng từng bị dè bỉu là “đồ chơi của nhà nước”, mà còn là sự thừa nhận của thế giới bóng đá rằng: cải tổ thật sự có thể tạo ra giá trị.

Dư luận chưa bao giờ đồng thuận về PSG. Họ có quá khứ không mấy vinh quang, một danh sách dài các siêu sao và nguồn tài chính gần như vô tận từ Qatar. Nhưng mùa giải này, PSG không còn là một biểu tượng của sự hào nhoáng rỗng tuếch. Dưới bàn tay Luis Enrique, đội bóng thủ đô nước Pháp lột xác hoàn toàn - không chỉ về chiến thuật, mà cả bản sắc và tinh thần.

PSG từng là biểu tượng cho thứ bóng đá "thương mại hóa", với các bản hợp đồng như Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, Zlatan Ibrahimovic và thậm chí là David Beckham. Họ không thiếu tài năng, không thiếu tiền, chỉ thiếu… một đội bóng thực thụ. Vấn nạn "player power" - quyền lực cầu thủ lấn át HLV - từng khiến PSG trở thành một sân khấu hỗn loạn của những cái tôi khổng lồ.

Nhưng tất cả thay đổi. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi thẳng thừng tuyên bố chấm dứt thời kỳ “bling-bling” - tiếng lóng để chỉ đồ trang sức và phụ kiện trang trí hào nhoáng, phô trương hoặc cầu kỳ. Những động thái mạnh tay - như treo giò Messi vì vắng mặt không lý do, hay để Mbappe ra đi không hề níu kéo - là minh chứng cho quyết tâm tái thiết.

Quan trọng hơn, sự hiện diện của Luis Enrique thổi vào PSG một luồng sinh khí mới. Không còn là sân chơi của những siêu sao rời rạc, PSG giờ là tập thể gắn kết, kỷ luật và giàu bản sắc chiến thuật. Triết lý “ngôi sao duy nhất là tập thể” đang được thực thi một cách triệt để.

Không phải Manchester City hay Bayern Munich, PSG mới là đội bóng mang lại cảm hứng mạnh mẽ nhất tại Champions League mùa này. Từ màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Man City ở vòng bảng, cho tới chuỗi trận loại Liverpool, Aston Villa và Arsenal đầy thuyết phục - PSG khiến cả châu Âu phải nhìn họ bằng ánh mắt khác.

Lối chơi pressing tầm cao, kiểm soát bóng thông minh, sự bùng nổ ở hành lang cánh và phong cách tấn công không khoan nhượng - PSG hiện thân cho thứ bóng đá hiện đại nhưng vẫn đầy ngẫu hứng. Dembele đang ở đỉnh cao phong độ, Kvaratskhelia là một "con quái vật" thực thụ ở cánh trái, còn bộ ba trẻ Doue - Barcola - Zaire-Emery mang đến tốc độ, kỹ thuật và cả sự táo bạo của tuổi trẻ.

Dữ liệu thống kê không nói dối. PSG dẫn đầu Champions League mùa này về số pha rê bóng, cơ hội tạo ra, số cú sút và số lần tấn công. Tất cả diễn ra trong một khuôn khổ chiến thuật chặt chẽ nhưng không kìm hãm cá nhân - điều mà các đội bóng Anh dường như đang đánh mất trong sự "quá tải chiến thuật".

Ở một khía cạnh khác, PSG âm thầm trở thành đội bóng có bản sắc bản địa rõ rệt nhất trong số các đại gia châu Âu. Với hơn 40% thời lượng thi đấu thuộc về cầu thủ Pháp, trong đó phần lớn là người gốc Paris, PSG không chỉ xây dựng tương lai cho riêng mình - mà còn đang góp phần phục hưng niềm tự hào của bóng đá Pháp.

Từ một CLB từng bị chỉ trích vì “không tận dụng lò đào tạo”, giờ đây PSG có tới sáu cầu thủ "cây nhà lá vườn" thường xuyên góp mặt ở đội một. Trung tâm huấn luyện 300 triệu euro tại Poissy chính là lời khẳng định cho tầm nhìn dài hạn: tạo ra một PSG “của người Paris, vì Paris”.

Đây cũng là điểm mà không nhiều CLB lớn tại Premier League làm được. Giữa làn sóng nhập khẩu ồ ạt, PSG lại đang quay về giá trị cốt lõi của bản sắc địa phương - điều tưởng như lỗi thời, nhưng thực chất lại rất đúng thời.

Trong khi đó, Luis Enrique không ồn ào, cũng chẳng cầu thị với truyền thông. Nhưng ông đang cho thấy rằng mình là một trong những chiến lược gia xuất sắc và đáng kính trọng nhất châu Âu hiện nay. Từ bi kịch mất con gái Xana năm 2019, Enrique không gục ngã - ông trở lại mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và có chiều sâu cảm xúc đặc biệt.

Dưới tay ông, PSG không còn là một cỗ máy lạnh lùng chạy bằng tiền, mà là một tập thể sống động với khát vọng và chiều sâu tinh thần. Enrique từng giành Champions League với Barcelona năm 2015 - và giờ trở thành người thứ hai trong lịch sử vô địch châu Âu với hai đội bóng khác nhau (sau Pep Guardiola).

Với một đội hình trẻ trung, không có siêu sao thống trị, PSG của Enrique đang viết nên một câu chuyện đầy cảm hứng - nơi bi kịch, tái sinh và bóng đá hòa làm một.

PSG vẫn là một CLB được hậu thuẫn bởi tài chính khổng lồ. Họ vẫn là biểu tượng cho quyền lực mềm của Qatar trong bóng đá. Nhưng nếu nhìn kỹ vào những gì đang diễn ra, bạn sẽ thấy PSG không còn là “kẻ ngoại đạo” đáng ghét.

Họ đi qua nỗi nhục của sự xa hoa không hiệu quả, trải qua những thất bại cay đắng, và giờ đây chọn cách làm lại từ đầu. Trẻ hóa, kỷ luật, bản sắc, và một HLV có chiều sâu nhân bản - PSG đang cố gắng đi con đường đúng đắn, dù biết sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc “ném tiền mua danh hiệu”.

PSG đăng quang ở Munich, đó không chỉ là chiếc cúp đầu tiên của họ tại Champions League - mà là sự công nhận rằng bóng đá hiện đại vẫn còn chỗ cho những kẻ dám sửa sai, dám làm lại và dám tin vào giá trị lâu dài.

Và nếu bạn từng căm ghét PSG, thì có lẽ đã đến lúc nhìn họ bằng một đôi mắt khác.

