'Sane đã tự vứt bỏ sự nghiệp'

Quyết định rời Bayern Munich để gia nhập Galatasaray mùa hè này của Leroy Sane đang trở thành tâm điểm tranh cãi.

Leroy Sane đang bị chỉ trích khi sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng.

Mới đây, cựu tiền vệ Tottenham Rafael van der Vaart thẳng thừng cho rằng ngôi sao người Đức “tự hủy hoại sự nghiệp” của mình.

Sane, 29 tuổi, từng được ca ngợi là một trong những cầu thủ chạy cánh hàng đầu châu Âu. Sau khi tỏa sáng ở Man City với 39 bàn thắng và 44 kiến tạo trong 135 trận cùng 8 danh hiệu lớn, anh tiếp tục để lại dấu ấn tại Bayern Munich. Thế nhưng, việc từ chối gia hạn hợp đồng và chọn khoác áo Galatasaray khiến nhiều người nghi ngờ tham vọng của cầu thủ này.

HLV Julian Nagelsmann mới đây đã gạch tên Sane khỏi danh sách tuyển Đức đợt tập trung tháng 9, đồng thời nhấn mạnh: “Anh ấy phải thể hiện vượt trội hơn hẳn vì đang chơi ở một giải đấu kém cạnh tranh”.

Van der Vaart, hiện là chuyên gia bình luận tại Hà Lan, còn gay gắt hơn: “Sự phát triển của Sane thật đáng tiếc. Anh ấy đã tự ném đi sự nghiệp của mình”.

Trong 4 trận đầu cùng Galatasaray, Sane ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo nhưng lại bị chỉ trích vì phung phí cơ hội. Dẫu vậy, anh vẫn tỏ rõ quyết tâm: “Tôi thích được thi đấu hai trận mỗi tuần để bắt nhịp nhanh. Sau loạt trận quốc tế, mùa giải thực sự mới bắt đầu và người hâm mộ sẽ sớm thấy phiên bản tốt nhất của tôi”.

Bất chấp những hoài nghi, Sane vẫn còn cơ hội khẳng định bản thân khi Champions League khởi tranh. Galatasaray sẽ đối đầu những “ông lớn” như Man City, Liverpool, Atletico Madrid hay Eintracht Frankfurt – những trận đấu được xem là thước đo thực sự cho sự lựa chọn đầy tranh cãi của anh.