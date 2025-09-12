Vợ Quang Hải gây chú ý với loạt ảnh đồng phục

Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải - khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh thời học sinh, gây chú ý bởi vẻ đẹp trong sáng, giản dị nhưng đầy cuốn hút.

Chu Thanh Huyền (bên trái) nổi bật ngay từ thời đi học. Ảnh: Tiktok Chu Thanh Huyền.

Trong những bức ảnh cũ, Chu Thanh Huyền diện đồng phục áo trắng, quần jeans, đeo khăn quàng đỏ và đội mũ ca-nô học sinh. Mái tóc được buộc gọn gàng, gương mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng mịn giúp cô nàng nổi bật giữa bạn bè cùng trang lứa. Biểu cảm tự nhiên, đáng yêu của cô nàng khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Không chỉ xinh xắn nổi bật, bà xã của Quang Hải còn chứng minh thành tích học tập ấn tượng. Ở ảnh lễ tổng kết, nàng WAGs đứng trên bục nhận giấy khen và phần thưởng, kèm lời tự hào: “Giấy khen phần thưởng nhận liên tục chứ đùa đâu chị em”. Điều này phần nào bác bỏ những lời đồn đoán từng xuất hiện xoay quanh học vấn của hot girl Sơn Tây.

Chu Thanh Huyền nhận phần thưởng vì có thành tích học tập tốt. Ảnh: tiktok Chu Thanh Huyền.

Sau khi kết hôn với Quang Hải, Chu Thanh Huyền trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Cô thường xuyên nhận được lời khen về sắc vóc ngày càng mặn mà và gu thời trang tinh tế. Tuy nhiên, nhìn lại loạt ảnh thời đi học, nhiều người phải thừa nhận rằng vẻ đẹp tự nhiên, dịu dàng của cô đã bộc lộ từ sớm.

Có thể thấy, dù chỉ là hình ảnh giản dị của tuổi học trò, Chu Thanh Huyền vẫn toát lên nét cuốn hút khó rời mắt. Hiện tại, khi đã là vợ của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất bóng đá Việt Nam, cô không chỉ được chú ý bởi ngoại hình và phong cách mà còn bởi sự khéo léo, thông minh trong vai trò hậu phương cho Quang Hải.

Từ loạt ảnh học sinh đến hình ảnh hiện tại, Chu Thanh Huyền cho thấy sự thăng hạng toàn diện, trở thành một trong những nàng WAGs nổi bật nhất làng bóng đá Việt.