Dàn tuyển thủ U23 Việt Nam nháo nhác tìm người thân sau trận thắng

  • Thứ năm, 4/9/2025 09:29 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Sau chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Bangladesh tối 3/9, nhiều cầu thủ trẻ không giấu nổi sự háo hức khi vội vã tìm người thân trên khán đài sân Việt Trì (Phú Thọ).

Công Phương đi tìm người nhà sau trận đấu của U23 Việt Nam.

"Em út" của U23 Việt Nam, Nguyễn Công Phương là một trong những cầu thủ gây chú ý nhất. Sau khi cùng đồng đội đi khắp các khán đài tri ân khán giả, tiền vệ số 18 nhanh chóng rảo bước đi tìm gia đình. Tuy nhiên, do yêu cầu an ninh, Công Phương chỉ kịp trò chuyện chớp nhoáng với người thân trước khi rời sân.

Khoảnh khắc xúc động cũng đến từ tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc. Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra tại quê hương Phú Thọ của anh, vì vậy gia đình có mặt từ sớm để cổ vũ.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Xuân Bắc lập tức chạy về phía khán đài để bố mẹ và người thân. Tuy nhiên cũng giống như Công Phương, tiền vệ thuộc biên chế PVF-CAND không thể nán lại lâu. Anh chỉ có thể trò chuyện ngắn và chụp một bức ảnh kỷ niệm với gia đình khi thi đấu ở chính quê nhà.

Đội trưởng Khuất Văn Khang trong lúc chờ gia đình cũng nhận được những lời chúc mừng của người hâm mộ. Cầu thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel vui vẻ chụp ảnh cũng như ký tặng cho mọi người trước khi di chuyển.

u23 viet nam anh 1

Văn Khang chụp ảnh cùng người hâm mộ trước khi gặp người thân.

Hậu vệ Lê Văn Hà dù chưa có cơ hội ra sân ở trận đấu này cũng tranh thủ giây phút ngắn ngủi sau trận để tìm gặp người thân. Anh có màn “vượt rào” ở khu vực khán đài A rồi nán lại hỏi han sức khỏe người thân, chụp ảnh kỷ niệm cùng người hâm mộ trước khi trở lại phòng thay đồ cùng toàn đội.

Trên sân, U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu khi đánh bại U23 Bangladesh 2-0 bằng các bàn thắng của Ngọc Mỹ và Lê Viktor. Dù đối thủ không được đánh giá quá cao, đây vẫn là chiến thắng quan trọng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Singapore ngày 6/9, trước khi đối đầu U23 Yemen ngày 9/9. Trận đấu cuối cùng với Yemen được coi là “chung kết bảng C”, quyết định tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Với tinh thần đoàn kết trong và ngoài sân cỏ, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hướng đến những bước đi vững chắc cho mục tiêu lớn phía trước.

