HLV Kim Sang-sik soi giò đối thủ

  Thứ tư, 3/9/2025 17:56 (GMT+7)
HLV Kim Sang-sik có mặt trên khán đài SVĐ Việt Trì chiều 3/9 để theo dõi trận đấu giữa U23 Yemen và U23 Singapore, hai đối thủ cùng bảng C với U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik theo dõi U23 Yemen với U23 Singapore.

Trận đấu ra quân của U23 Việt Nam với U23 Bangladesh diễn ra lúc 19h nhưng HLV Kim Sang-sik có mặt từ sớm để theo dõi trận đấu giữa U23 Yemen và U23 Singapore. Sự xuất hiện của nhà cầm quân người Hàn Quốc thu hút nhiều sự chú ý bởi U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Singapore ngày 6/9 và U23 Yemen ngày 9/9.

U23 Yemen được xem là đối thủ mạnh nhất bảng C. Họ sở hữu hàng công với 3 cầu thủ đang là tuyển thủ quốc gia, giàu kinh nghiệm. Trong khi đó, U23 Singapore dù mang đến đội hình trẻ cũng được coi là một ẩn số. HLV Firdaus Kassim của Singapore từng nhấn mạnh mục tiêu thi đấu quyết tâm, lấy giải đấu lần này làm thước đo chuẩn bị cho các giải lớn hơn.

Việc trực tiếp quan sát hai đối thủ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm thông tin để lên kế hoạch chiến thuật phù hợp cho từng trận đấu. Trước đó, ông và ban huấn luyện dành nhiều thời gian nghiên cứu băng hình, nhưng thừa nhận chất lượng dữ liệu về Singapore và Bangladesh còn hạn chế, trong khi Yemen khó lường hơn cả.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện và tinh thần quyết tâm của các cầu thủ được kỳ vọng giúp U23 Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7, khi đó thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chức vô địch thuyết phục.

