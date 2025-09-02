HLV U23 Bangladesh có thể vắng mặt trong trận gặp Việt Nam

HLV Saiful Bari Titu của U23 Bangladesh nhiều khả năng không thể chỉ đạo các học trò trong trận ra quân gặp U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026.

U23 Bangladesh có thể không có HLV trưởng trong trận đấu với U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Titu bị sốt cao ngay sau khi cùng U23 Bangladesh có mặt tại Phú Thọ. Chiến lược gia này không tham dự buổi họp báo trước trận đấu của bảng C diễn ra chiều 2/9. Với việc sức khỏe không đảm bảo, khả năng ông vắng mặt ở trận đấu gặp U23 Việt Nam là rất lớn.

Nguyên nhân được cho là vì U23 Bangladesh phải trải qua hành trình dài trước khi đến Việt Nam. Đội bóng này di chuyển tới Phú Thọ tối muộn ngày 30/8 sau chuyến bay có quá cảnh tại Thái Lan. Việc thay đổi thời tiết đột ngột và thời gian di chuyển kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của HLV Saiful Bari Titu.

Chiều 2/9, buổi tập của U23 Bangladesh cũng do trợ lý Hassan Al Mamun tạm thời đảm nhận vai trò chỉ đạo. Đây có thể là phương án bất đắc dĩ nếu ông Saiful Bari Titu chưa kịp bình phục cho trận mở màn gặp U23 Việt Nam.

Về lực lượng, U23 Bangladesh mang đến vòng loại U23 châu Á 2026 đội hình có sự xuất hiện của chân sút nhập tịch Mitchell. Cầu thủ này mang ba dòng máu Anh, Jamaica và Bangladesh. Mitchell từng thi đấu cho các đội trẻ của Birmingham và Sunderland tại Anh, hứa hẹn là nhân tố quan trọng trên hàng công của đội bóng Nam Á.

Trận đấu giữa U23 Bangladesh và U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h ngày 3/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Lúc này, thầy trò HLV Kim Sang-sik có lực lượng mạnh nhất, đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận ra quân để hướng đến tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.