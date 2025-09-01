Đình Bắc nói về sự hòa nhập của Trần Thành Trung ở U23 Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đánh giá cao khả năng hòa nhập của tân binh Trần Thành Trung và tin rằng anh sẽ là gương mặt đáng chú ý của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026.

Đình Bắc trả lời truyền thông trước buổi tập chiều 1/9 của U23 Việt Nam. Ảnh: Tâm Minh.

“Thành Trung vui vẻ, hòa nhập rất nhanh. Toàn đội sinh hoạt, tập luyện đều rất gắn bó nên Trung không gặp khó khăn nào. Cậu ấy là cầu thủ chất lượng, hy vọng Thành Trung sẽ thi đấu thật tốt ở những trận tới”, Đình Bắc chia sẻ với truyền thông trước buổi tập chiều 1/9 của U23 Việt Nam.

Trong đội hình tham dự vòng loại U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam, 22/24 cầu thủ là những nhà vô địch U23 Đông Nam Á 2025 cách đây gần 1 tháng. Hai cầu thủ mới được HLV Kim Sang-sik điền tên là Thanh Nhàn và Thành Trung.

Thực tế, Thanh Nhàn là trụ cột của U23 Việt Nam trong vài năm gần đây nhưng do chấn thương nên lỡ hẹn giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Trong khi đó, dù lần đầu góp mặt ở U23 Việt Nam, Trần Thành Trung được đánh giá khá cao. Trước khi về Việt Nam anh ra sân hơn 30 trận trong 4 năm qua ở các cấp U17, U19 và U21 Bulgaria. Các giải trẻ châu Âu vốn khắc nghiệt hơn nhiều so với sân chơi châu Á.

Dù chỉ vài ngày tập trung cho vòng loại U23 châu Á 2026, Đình Bắc nhận định hầu hết cầu thủ đều từng cùng nhau dự giải U23 Đông Nam Á 2025 nên không có nhiều xáo trộn. “Cả đội đang có quyết tâm cao, tập trung hướng tới kết quả tốt ở 3 trận đấu sắp tới”, cầu thủ thuộc biên chế CAHN nói.

Thành Trung hòa nhập tốt ở U23 Việt Nam. Ảnh: Tâm Minh.

Bên cạnh việc củng cố lực lượng, U23 Việt Nam cũng nghiên cứu kỹ lưỡng các đối thủ tại bảng đấu. Đình Bắc nhấn mạnh, toàn đội dành sự tôn trọng tối đa cho cả 3 đối thủ, nhưng trước mắt là trận mở màn với U23 Bangladesh.

“Chúng tôi đặt quyết tâm có trận ra quân thật tốt, mang niềm vui đến người hâm mộ trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh”, anh nói. “Chúng tôi tự hào và hạnh phúc khi được thi đấu trong dịp ý nghĩa này. Toàn đội sẽ quyết tâm giành chiến thắng để gửi tặng người hâm mộ”.

Cuối cùng, Đình Bắc kêu gọi khán giả đến sân cổ vũ cho U23 Việt Nam: “Sự động viên từ khán giả là nguồn sức mạnh lớn. Hy vọng mọi người sẽ tiếp thêm động lực để toàn đội thi đấu thật tốt và giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á”.

Tại vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam là chủ nhà của bảng C cùng các đối thủ Yemen, Bangladesh và Singapore. Theo lịch thi đấu, trận đấu mở màn ngày 3/9, thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu với U23 Bangladesh.

Ngày 6/9, U23 Việt Nam so tài với U23 Singapore và chạm trán U23 Yemen ngày 9/9. Theo thể thức, chỉ đội nhất bảng mới có thể giành quyền vào vòng chung kết.